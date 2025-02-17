台南善化主排水系統護岸崩落恐成災 應急工程趕6月完成
台南善化主要排水系統溪尾區域排水多處護岸未整治部分崩落，豪雨恐造成水患。市政府水利局表示，爭取到中央1300萬元「應急工程補助」，先搶修溪尾排水2K+225上游左岸110公尺，減少一旁胡厝寮等社區聚落水災風險，希望在6月底汛期前完工。
水利局說，溪尾排水是曾文溪支流，主流下游起自與曾文溪匯流點，上游到善化區東勢寮附近鐵路涵洞，主流長約10公里，仍有多處護岸未整治。近年來短延時強降雨頻繁，災害範圍和程度較以往更嚴重。
溪尾排水2K+230～410左岸鄰近善化區胡厝寮聚落，水利局發現部分護岸已有崩落，亟需整建。水利局表示，去年10月獲水利署補助即積極趕辦應急工程，年底前完成招標作業，預計改善溪尾排水護岸高度4公尺，長度總計約為110公尺，6日開工，會督促廠商6月底前完工，完工後可提升溪尾排水排洪效益，保障民眾生命財產安全。
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