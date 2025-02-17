五股開臺尊王過爐 上萬香客隨行

雲林縣民俗文化資產、橫跨雲嘉地區的「五股開臺尊王過爐」，昨天清晨登場，從頭房股四湖鄉海清宮過爐至次房股大埤豐田成功廟，由雲林縣長張麗善引燃起馬炮後，踏上歷來路程最遠的香路，龐大陣頭隊伍，鑼鼓喧天，上萬名香客隨行，熱鬧滾滾。

過爐儀式來自四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤及嘉義溪口共5股13庄的陣頭、香客齊聚四湖鄉海清宮前，迎接「國姓公」鄭成功神尊，由中華五股開臺尊王協會理事長王萬來、海清宮主委蘇金志、縣長張麗善、立委張嘉郡等人引燃起馬炮後，展開過爐移駕盛事。

先鋒旗隊、唱班、執事牌「駕前牌」、帥旗及宋江陣獅團等來自各方陣頭隊伍，綿延長達1公里，萬名香客在神轎後隨香，一路鑼鼓喧天，鞭炮聲不絕於耳，不少居民設香案膜拜。

王萬來說，五股開臺尊王信仰源於清朝乾隆年間，鄭氏後代5兄弟供奉鄭成功神像，後來兄弟分居雲嘉5處，即長、次、參、肆、伍房股，五房輪流請回鎮宅恭拜1年，沿襲至今逾百年，習俗橫跨雲林四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤及嘉義溪口共5股13庄，是地方每年宗教盛事。

今年輪值次房股豐田村，隔15年才值年1次，過爐隊伍從四湖出發，經元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮，路徑超過50公里，是經過鄉鎮最多路徑最長的香路，昨天中午過後抵達豐田村成功廟，當地準備千桌佳餚宴請民眾「呷平安」，待駐駕廟中3天後移駕至值年爐主住宅設立紅壇奉祀1年。

值年爐主黃芳柎說，村民去年開始籌備，除千桌宴席，今晚辦晚會。

張麗善表示，五股開臺尊王過爐是地方宗教大事，登錄為雲林民俗文化資產，獨特信仰文化，包括「過股點交」、「神龕啟封」、「點交熔金」、「貼封條蓋私章」、「分旗腳」、「一股請四股」等。