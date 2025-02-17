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鹿耳門溪減淤養灘 漁民憂生計

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市鹿耳門溪出海口長年淤積，市府爭取前瞻經費5千餘萬元，將進行減淤改善工程。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門溪出海口長年淤積，市府爭取前瞻經費5千餘萬元，將進行減淤改善工程。記者鄭惠仁／攝影

台南市鹿耳門溪出海口長期淤沙，市府每年疏濬效果有限，委託成大研究發展基金會提改善方案，月底將施工，因出海口逾百艘船筏進出，又逢牡蠣養殖季，漁民擔心影響船筏出海；水利局說，施工難免造成不便，會與廠商漁民協商，確保船筏施工期順利出入。

安南區鹿耳門溪口因上游匯集嘉南大圳排水路、溪南寮大排、土城仔大排、竹筏港之一排水、竹筏港之二排水等排水路，長期累積排水泥沙；加上河口地勢平緩，流速不足，更受海岸地形、潮汐影響，海岸漂沙沉澱溪口，造成出海口淤積，退潮影響漁民航行安全。為此，農業局配合牡蠣養殖季，每年上下半年各疏濬1次。

為有效解決淤積的問題，水利局委請成大研究發展基金會辦理「鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」，透過基本資料收集、地形測量、海象觀測及數值模擬分析等，研究歸納溪口淤淺機制，規畫減淤改善方案。以束流方式，用縮小河道，加大水流自然力量，有效清淤，向中央爭取5千餘萬元前瞻經費，月底動工，颱風前完工。

漁民擔心工程施工期間漁船難以進出，日前辦說明會，南市區漁會總幹事林鈺昕要求，目前牡蠣養殖季開始收成，漁船若無法進出，會要了漁民的命，要求施工期海口航道至少要有2艘船進出的寬度，確保漁民航行安全；若無法做到，先不要施工，研究出好辦法再做。

水利局長邱忠川表示，施工期間難免會造成不便，但絕不會有漁船無法進出情形，將再和漁民、施工廠商協商更好方式，確保漁船進出順利與安全，但也請漁民施工期間，若有不便能體諒，工程內容包含航道疏濬、束流工設置、養灘及後續成效監測，其中疏濬的沙土將在四草海堤外海岸養灘，完工後可將航道範圍內水深增至1.5公尺。

水利局 漁民 牡蠣

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