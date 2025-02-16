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謝龍介只輸陳亭妃 2026台南市長選戰從民調看端倪

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

TVBS日前公布2026台南市長選戰最新民調國民黨謝龍介林俊憲王定宇，只輸陳亭妃，連日來在地方廣受討論。政界人士表示，2年後輸贏涉及政見、大環境氛圍及政黨派系，不管謝龍介要迎戰的對象是誰，絕對不會讓對手好過，將是龍爭虎鬥一戰，輸贏難料。

2022台南市長選戰，謝龍介打著只做一任，以及強力推老人健保全免和婦幼政策，打動許多族群的心，加上光電案引起的槍擊案件及貪汙等不法質疑，謝龍介小輸黃偉哲，也引起綠營警覺，強力補救及改善。

離2026市長選戰還有2年，除了謝龍介早已宣布再戰，也重申只做一任，而民進黨陳亭妃、林俊憲也都先後宣布競逐黨內初選，各自以問政表現、服務動起來，隨處可見到他們的看板，臉書上更是精彩，拚服務及問政的政績，林俊憲也每周開直播。

日前，TVBS日前公布2026台南市長選戰最新民調，陳亭妃以48%勝過謝龍介的32%；民進黨若派立委林俊憲參選，林俊憲以37%落後謝龍介的42%，兩人差距5個百分點；若民進黨推立委王定宇出戰，謝龍介以45%勝過王定宇的33%，兩人相差12個百分點。

民調一出來，林俊憲質疑，如果在台南只有陳亭妃能贏謝龍介的話，為什麼國民黨地方的議員和黨工都在幫陳亭妃助選？呼籲國民黨，不要介入民進黨台南市長初選，黑手不要介入到民進黨來。

陳亭妃則以期中考成績形容，認為這代表著團隊及後援會長時間走入37區的服務受到民眾肯定，會繼續「衝、衝、衝」，心中的成績單不會有滿分，只有不斷進步，才不會愧對任何支持的力量。對此民調，謝龍介老神在在沒回應。

政界人士表示，2022市長選舉，謝龍介的小輸，與獲得許多淺綠及中間選民支持有關，當時最重受注目的是，陳亭妃的盟友、前市議會議長郭信良是否挺謝龍介，由綠營票倉安南區得票數，藍營在市長選票只輸6千多票，但市議員只拿一席來看，確實謝龍介有獲得不少淺綠選民支持，而支持者在市議員選票上並沒有完全投給國民黨。TVBS這次民調，從這些分析中可看出端倪。

不過，離市長選舉還有近2年，大環境一直在變，還有許多變數在發生，派系也會有增長、消減的變化，不管是綠營誰出頭迎戰謝龍介，都將是激烈又精彩一戰。

民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片

TVBS 國民黨 林俊憲 民調 民進黨 王定宇 謝龍介 陳亭妃

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