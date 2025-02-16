快訊

誤飲濃度75%消毒酒精！台中13歲童灌200ml「四肢無力」 緊急送醫

勇鷹失事與鳥擊相關？空軍內部消息：飛官回報未發現衝激

台南月津港燈節落幕 日均遊客近3萬人次創紀錄

中央社／ 台南16日電
2025台南月津港燈節今年邁入第15屆，16日晚間將落幕，市府統計進場觀展遊客人數，創下日均近3萬人次紀錄，遊客對作品迴響熱烈。（台南市文化局提供）中央社
2025台南月津港燈節今年邁入第15屆，16日晚間將落幕，市府統計進場觀展遊客人數，創下日均近3萬人次紀錄，遊客對作品迴響熱烈。（台南市文化局提供）中央社

2025台南月津港燈節展期至今天結束，台南市政府統計開展以來合計吸引約88萬人次造訪，創下日均近3萬人次紀錄，多件科技藝術、互動作品創造話題，遊客迴響十分熱烈。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，「月津港燈節」今年邁入第15屆，以「光的年輪」為主題，呈現此燈節如同年輪一般，從地方作為起點，15年來紮實成長，累積站上國際舞台能量，共規劃藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星，以及公19口袋公園等四大展區，總計66組精彩作品。

文化局指出，由燈節藝術能量延伸的「月之美術館」計畫，巷弄作品由居民共同創作，帶領遊客深入鹽水小鎮生活空間，活絡觀光發展，尤其王爺廟巷的「時光」大燈籠更是超人氣拍照打卡點。

文化局指出，燈節期間於月津故事館展出「One &兔，You & Me 兔娃娃布料再生計畫」，運用再生布料製成純手工兔娃娃相當受歡迎，全身版兔娃娃已銷售一空，帶動小鎮藝文觀光產業發展，而鄰近知名小吃店每日座無虛席，成為遊客順遊月津港燈節行程之一。

文化局指出，月津港燈節近年成為國際藝術家參展與交流平台，並由文化局與韓國蘆原文化基金會簽訂文化交流合作協定，顯見在10餘年發展之下，月津港燈節已逐步躍身國際級燈節品牌。

文化局指出，在市長黃偉哲支持下發展的新燈節品牌「新營波光節」，於新營區天鵝湖公園場域舉行，結合在地人文、自然生態與湖景，打造獨一無二新質感燈節，今年策展將湖面做為大型舞台，上演水幕投影，藉由8件主題作品及環湖光環境，透過藝術策展與創新實驗精神展現地方魅力。

文化局指出，今年將新營波光節與月津港燈節展期稍微錯開，展出至3月16日，期許擴大溪北地區藝文能量，延伸文化觀光效益，民眾可把握時間前往欣賞。

2025台南月津港燈節以「光的年輪」為主題，4大展區展出66件作品，16日邁入最後一天，市府統計30天展期吸引約88萬人次造訪。圖為展期人潮。（台南市文化局提供）中央社
2025台南月津港燈節以「光的年輪」為主題，4大展區展出66件作品，16日邁入最後一天，市府統計30天展期吸引約88萬人次造訪。圖為展期人潮。（台南市文化局提供）中央社

娃娃 文化局 月津港

延伸閱讀

屏東燈節閉幕秀 傳統戲曲結合科技大戲2/15登場

屏東燈節周六閉幕 「天地訣」戲曲結合科技打造跨界大秀

花蓮日出大道竟違規治喪 縣府首次開罰並收上萬場地費

宜蘭冬山元宵花火節璀璨落幕 舊河港燈節持續亮燈至2/16

相關新聞

台南鹿耳門溪減淤工程 漁民憂難進出害生計 水利局這樣說

台南市鹿耳們溪出海口長期淤沙，每年要疏濬，但效果有限，為此委託成大研究發展基金會提出改善方案，因經費到位，月底即將施工。...

台南楠西0121地震受災戶搬遷南水署宿舍 首批17日抽籤

農曆年前，嘉義大埔0121地震，造成台南楠西多處民宅老屋受損，台南市政府緊急將受災戶安置在綠柏園，但因綠柏園也受地震災損...

國民小吃雞肉飯文化路夜市觀光吸客 嘉市旅宿家數突破百家創新紀錄

春節嘉義市返鄉及遊客增加，文化路夜市吸客超過62萬人次，市府2020年公告「具人文或歷史風貌的相關區域」，許多特色民宿出...

嘉市啟動原眷村新興「信義區」重劃土地分配 新蛋黃區地價翻倍漲

嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村，建國二村、復興新村市地重劃工程，區內核心道路過年前通車，5月公共設施完工，市府啟動土...

台南山上水道博物館也有「櫻木花道」 寒流後花況可期

台南山上花園水道博物館為國內最大的國定古蹟之一，園區內更種植約500棵櫻花，成為台南市民賞櫻的好去處，今年因氣候關係，目...

出國旅遊注意防蚊 台南市確診2例境外移入屈公病

近期南部地區氣候寒冷，但仍要多注意防蚊措施，南市衛生局今早公布新增2例境外移入屈公病，為家住麻豆的一對夫妻，2人在1月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。