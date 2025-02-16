物價上漲機構照護成本加重 雲林調升弱勢失能老人補助

物價齊漲造成各照護機構成本負荷增加，雲林縣府今年度提高低收、中低收入戶失能老人公費安置費用，養護費增加3000元、安養費調升3250元；氧氣機、鼻胃管等耗材費用也調升100至1000元不等，以保障弱勢失能長者的照護。

社會處長林文志表示，縣內原本的低收、中低收入失能老人公費安置補助養護費為2萬2000元，其中縣府負擔1萬6800元，中央補助5200元，至於安養費用則由縣府全額負擔6250元，去年共支出約4000萬元。

林文志說，上次調升費用是在2019年，迄今已經過約6年了，尤其近年來受物價持續上漲，勞工最低薪資也逐年調升的影響，導致安置機構營運成本的負擔增加，為減輕弱勢家庭支付費用差額以及個人耗材費用等壓力，縣府決定今年度調升補助額度。

林文志指出，今年開始縣府支應養護費額度增加3000元，達1萬9800元再加上中央補助，每月安養費補助可調高到2萬5000元；安養費則也從每月6250元增加3750元，達到每月1萬元。

社會處指出，除安養費、安置費，針對特別照顧的低收入戶、中低收入戶長輩，縣府再針對個人耗材費用增加補助，例如鼻胃管補助從原本800元調整至1000元，氧氣機費用則也由3000元調升至4000元。這些調升支出共約超過685萬元，將由縣府全額負擔，估計約有170名弱勢失能長輩受惠。