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物價上漲機構照護成本加重 雲林調升弱勢失能老人補助

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
物價上漲使弱勢老人照護成本增加，除善用社會資源，雲林縣府今年起調升安養及養護補助，以減輕弱勢家庭負擔。記者蔡維斌／翻攝
物價上漲使弱勢老人照護成本增加，除善用社會資源，雲林縣府今年起調升安養及養護補助，以減輕弱勢家庭負擔。記者蔡維斌／翻攝

物價齊漲造成各照護機構成本負荷增加，雲林縣府今年度提高低收、中低收入戶失能老人公費安置費用，養護費增加3000元、安養費調升3250元；氧氣機、鼻胃管等耗材費用也調升100至1000元不等，以保障弱勢失能長者的照護。

社會處長林文志表示，縣內原本的低收、中低收入失能老人公費安置補助養護費為2萬2000元，其中縣府負擔1萬6800元，中央補助5200元，至於安養費用則由縣府全額負擔6250元，去年共支出約4000萬元。

林文志說，上次調升費用是在2019年，迄今已經過約6年了，尤其近年來受物價持續上漲，勞工最低薪資也逐年調升的影響，導致安置機構營運成本的負擔增加，為減輕弱勢家庭支付費用差額以及個人耗材費用等壓力，縣府決定今年度調升補助額度

林文志指出，今年開始縣府支應養護費額度增加3000元，達1萬9800元再加上中央補助，每月安養費補助可調高到2萬5000元；安養費則也從每月6250元增加3750元，達到每月1萬元。

社會處指出，除安養費、安置費，針對特別照顧的低收入戶、中低收入戶長輩，縣府再針對個人耗材費用增加補助，例如鼻胃管補助從原本800元調整至1000元，氧氣機費用則也由3000元調升至4000元。這些調升支出共約超過685萬元，將由縣府全額負擔，估計約有170名弱勢失能長輩受惠。

林文志說，近幾年來基本工資、最低生活費均大幅成長，也帶動老人福利機構及護理之家等相關機構平均收費標準也隨之調漲，期待此次調升補助，能減輕弱勢戶負擔，保障弱勢失能老人的照護權益。

物價上漲使弱勢老人照護成本增加，除善用社會資源，雲林縣府今年起調升安養及養護補助，以減輕弱勢家庭負擔。記者蔡維斌／翻攝
物價上漲使弱勢老人照護成本增加，除善用社會資源，雲林縣府今年起調升安養及養護補助，以減輕弱勢家庭負擔。記者蔡維斌／翻攝

低收入戶 長輩 額度

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