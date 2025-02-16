快訊

文化衝擊！美國婆婆來台旅遊 搭高鐵1狀況好奇：不能有聲音？

新光樓管疑「監工」罹難 前樓管坦言：工作包山包海…

日春木瓜牛奶「木瓜發霉、執行長過世」！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台南鹿耳門溪減淤工程 漁民憂難進出害生計 水利局這樣說

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市鹿耳門溪出海口長年淤積，市府爭取前瞻經費5千餘萬，將進行減淤改善工程。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門溪出海口長年淤積，市府爭取前瞻經費5千餘萬，將進行減淤改善工程。記者鄭惠仁／攝影

台南市鹿耳們溪出海口長期淤沙，每年要疏濬，但效果有限，為此委託成大研究發展基金會提出改善方案，因經費到位，月底即將施工。因目前是牡蠣養殖季，漁民擔心施工期船筏進出困難，影響出海作業。水利局表示，施工難免造成不便，會再協商，確保漁船在施工期順利出入。

安南區鹿耳門溪口因上游匯集嘉南大圳排水路、溪南寮大排、土城仔大排、竹筏港之一排水、竹筏港之二排水等排水路，長期累積排水泥砂；加上河口地勢平緩，流速不足，更受海岸地形、潮汐影響，海岸漂沙也沉澱在溪口，造成出海口淤積，退潮時影響漁民航行安全。為此，農業局配合牡蠣養殖季，每年上下半年各疏濬1次。

為了有效解決淤積的問題，水利局委請成大研究發展基金會辦理「鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」，透過基本資料收集、地形測量、海象觀測及數值模擬分析等，研究歸納溪口淤淺機制，規畫減淤改善方案。以束流的方式，用縮小河道，加大水流的自然力量，有效清淤。經增取5千餘萬元前瞻經費，月底將動工，預計颱風前完工。

不過，漁民聽說，工程期間漁船難以進出，日前說明會上，南市區漁會總幹事林鈺昕要求，目前正是牡蠣養殖季也開始收成，漁船若無法進出，等於是要漁民的命。要求施工期海口航道至少要有2艘船進出的寬度，並確保漁民航行安全；若無法做到，先不要施工，研究出好辦法再做。

水利局長邱忠川表示，施工期間難免會造成不便，但絕不會有漁船無法進出情形，將再和漁民、施工廠商協商出更好的方式，確保漁船進出順利與安全，但也請漁民在施工期間，若有不便能體諒。此一工程內容包含航道疏濬、束流工設置、養灘及後續成效監測，其中疏濬的沙土將在四草海堤外海岸養灘，而完工後可將航道範圍內水深增至1.5公尺。

台南市鹿耳門溪出海口長年淤積，市府爭取前瞻經費5千餘萬，將進行減淤改善工程。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門溪出海口長年淤積，市府爭取前瞻經費5千餘萬，將進行減淤改善工程。記者鄭惠仁／攝影

水利局 漁民 牡蠣

延伸閱讀

五股疏洪道堤防工程遭倒垃圾 新北提報檢警追查

二重疏洪道堤防加高工程被倒廢土 環保局將送檢調調查

台南永康中山南路今晚8點到明晨8時施工 管制人車通行

台南爭取整治曾文溪排水 加速改善安南區水患

相關新聞

台南鹿耳門溪減淤工程 漁民憂難進出害生計 水利局這樣說

台南市鹿耳們溪出海口長期淤沙，每年要疏濬，但效果有限，為此委託成大研究發展基金會提出改善方案，因經費到位，月底即將施工。...

台南楠西0121地震受災戶搬遷南水署宿舍 首批17日抽籤

農曆年前，嘉義大埔0121地震，造成台南楠西多處民宅老屋受損，台南市政府緊急將受災戶安置在綠柏園，但因綠柏園也受地震災損...

國民小吃雞肉飯文化路夜市觀光吸客 嘉市旅宿家數突破百家創新紀錄

春節嘉義市返鄉及遊客增加，文化路夜市吸客超過62萬人次，市府2020年公告「具人文或歷史風貌的相關區域」，許多特色民宿出...

嘉市啟動原眷村新興「信義區」重劃土地分配 新蛋黃區地價翻倍漲

嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村，建國二村、復興新村市地重劃工程，區內核心道路過年前通車，5月公共設施完工，市府啟動土...

台南山上水道博物館也有「櫻木花道」 寒流後花況可期

台南山上花園水道博物館為國內最大的國定古蹟之一，園區內更種植約500棵櫻花，成為台南市民賞櫻的好去處，今年因氣候關係，目...

出國旅遊注意防蚊 台南市確診2例境外移入屈公病

近期南部地區氣候寒冷，但仍要多注意防蚊措施，南市衛生局今早公布新增2例境外移入屈公病，為家住麻豆的一對夫妻，2人在1月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。