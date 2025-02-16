台南鹿耳門溪減淤工程 漁民憂難進出害生計 水利局這樣說

台南市鹿耳們溪出海口長期淤沙，每年要疏濬，但效果有限，為此委託成大研究發展基金會提出改善方案，因經費到位，月底即將施工。因目前是牡蠣養殖季，漁民擔心施工期船筏進出困難，影響出海作業。水利局表示，施工難免造成不便，會再協商，確保漁船在施工期順利出入。

安南區鹿耳門溪口因上游匯集嘉南大圳排水路、溪南寮大排、土城仔大排、竹筏港之一排水、竹筏港之二排水等排水路，長期累積排水泥砂；加上河口地勢平緩，流速不足，更受海岸地形、潮汐影響，海岸漂沙也沉澱在溪口，造成出海口淤積，退潮時影響漁民航行安全。為此，農業局配合牡蠣養殖季，每年上下半年各疏濬1次。

為了有效解決淤積的問題，水利局委請成大研究發展基金會辦理「鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」，透過基本資料收集、地形測量、海象觀測及數值模擬分析等，研究歸納溪口淤淺機制，規畫減淤改善方案。以束流的方式，用縮小河道，加大水流的自然力量，有效清淤。經增取5千餘萬元前瞻經費，月底將動工，預計颱風前完工。

不過，漁民聽說，工程期間漁船難以進出，日前說明會上，南市區漁會總幹事林鈺昕要求，目前正是牡蠣養殖季也開始收成，漁船若無法進出，等於是要漁民的命。要求施工期海口航道至少要有2艘船進出的寬度，並確保漁民航行安全；若無法做到，先不要施工，研究出好辦法再做。