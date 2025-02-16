台南楠西0121地震受災戶搬遷南水署宿舍 首批17日抽籤
農曆年前，嘉義大埔0121地震，造成台南楠西多處民宅老屋受損，台南市政府緊急將受災戶安置在綠柏園，但因綠柏園也受地震災損急需修繕，南市府媒合南水署宿舍，啟動中長期安置方案，目前綠柏園有22戶52人登記有意入住，17日下午4點將公開抽籤分配。
社會局表示，綠柏園目前有45戶95人登記居住，採以「一戶一社工」方式，輔導受災戶搬遷，並確保每位災民都能獲得妥善的居住安排，針對入住南水分署宿舍部分，有22戶52人登記有意入住，明天下午1點半將開放參觀宿舍，下午4點公開抽籤分配。
社會局強調，受災戶可依照抽籤結果，19日起逐步搬入，若有任何困難可隨時向社工反映，倘若屬特殊需求者，市府也會盡力協助，像是，受災戶反映傢俱購置有困難，可向市府登記借用善心人士提供的傢俱。
社會局也說，南水署宿舍目前修繕34戶，目前登記搬入22戶，將以6個月為一期簽訂借住契約，若逾期未簽約視同放棄，空出及新修繕完成的房間，將持續提供給紅、黃單災戶申請借住，以照顧更多災民。
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