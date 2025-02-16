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國民小吃雞肉飯文化路夜市觀光吸客 嘉市旅宿家數突破百家創新紀錄
春節嘉義市返鄉及遊客增加，文化路夜市吸客超過62萬人次，市府2020年公告「具人文或歷史風貌的相關區域」，許多特色民宿出現，又市府輔導旅宿合法，加上旅遊市場熱絡，合法旅宿家數今年首度突破百家，為旅宿發展寫新里程碑。
觀光新聞處長張婉芬說，目前全市21家民宿，有9家是市府過去列管輔導轉型合法，市府透過「1對1輔導」機制，輔導業者取得合法登記，促進地方創生，提升旅宿業整體品質，成效獲部觀光署肯定，嘉市連3年獲得旅宿業管理輔導績效考評「特優」。
今年合法旅宿家數突破3位數，目前全市共有21家合法民宿，加上國際品牌IHG集團voco酒店、假日智選飯店等79家旅館，總數首次達到百家以上，僅象徵嘉市旅宿業轉型升級，顯示嘉義在全台觀光版圖重要性提升。
張婉芬表示，數位旅遊平台「Agoda」1月發布「2025新興旅遊目的地」榜單，分析台灣旅客出國和亞洲旅客預訂選擇，嘉義奪冠，嘉義市誘人美食小吃，吸引遊客探訪。過年文化路夜市滿滿人潮被形容「大型暖暖包」，各有特色的雞肉飯店前，每逢假日大排長龍，網友笑說嘉市是「對火雞最不友善城市」，說明小吃吸引力與旅遊熱度。
市府2022年成立影視協拍中心，整合協拍計畫與資源讓小城魅力躍上螢幕，行銷城市。近日金曲歌王羅文裕與知名女星黃路梓茵Lulu合作的「愛情燒冷冰」MV全程在嘉市取景，從七彩冰果室到東市場，每個場景特色鮮明、充滿懷舊氣息，展現出獨特的人文風貌，MV上線後引起熱烈討論，更吸引粉絲前來朝聖、踩點。
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