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嘉市啟動原眷村新興「信義區」重劃土地分配 新蛋黃區地價翻倍漲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村，建國二村、復興新村市地重劃工程，區內核心道路過年前通車，5月公共設施完工，市府啟動土地分配。圖／嘉市府提供
嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村，建國二村、復興新村市地重劃工程，區內核心道路過年前通車，5月公共設施完工，市府啟動土地分配。圖／嘉市府提供

嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村，建國二村、復興新村市地重劃工程，區內核心道路過年前通車，5月公共設施完工，市府啟動土地分配，大地主國防部，百餘名私有地主大多共有或零星地，今年公告現值每坪最高35萬多元，建商看好這塊原台灣燈會土地開發，估計標售地價翻倍每坪60萬元以上。

市府2021年辦理面積約9.3公頃的眷村建國二村、復興新村市地重劃，工程核心道路新生路去年12月30日通車。市府日前舉辦重劃土地分配說明會，說明土地分配依據、調整分配原則，聽取土地所有權人意見。

地政處說，重劃區土地原眷村產權國防部占6成最多，配地標售所得做國防基金，私有地主173人，大多是繼承共有或零星地，面積太小配發現金，未來重劃區將結合周邊園區、串聯文化新絲路軸帶，融合美景、商業、藝文、永續，打造「嘉義信義新興商業區」。

建國二村、復興新村屬於空軍與陸軍，2005年眷村搬遷，基地成為東區發展重要區域，市府2021年啟動市地重劃，辦理公共建設，投入約4.23億元，規畫雨水及汙水下水道、管線工程、人行道拓寬及植栽綠化等建設，包含眷村博物館、公園及停車場等公共設施。

這塊新興蛋黃區調整後公告現值，每坪最高35萬多元，建商說，建國二村、復興新村市地重劃區，過去辦台灣燈會，生活交通機能佳，鄰近嘉義公園、大雅路商圈及嘉中，是市區最後一塊未開發蛋黃區，以首例公辦都更每坪最高50多萬元，這塊地公告現值每坪35萬元，公共設施完工，軍方及市府標售住宅及商業區抵費地，估計標售價格翻倍每坪60萬元以上。

嘉市府日前舉辦有「信義區」之稱的原眷村，建國二村、復興新村重劃土地分配說明會。圖／嘉市府提供
嘉市府日前舉辦有「信義區」之稱的原眷村，建國二村、復興新村重劃土地分配說明會。圖／嘉市府提供

台灣燈會 國防部 眷村

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