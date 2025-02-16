嘉市啟動原眷村新興「信義區」重劃土地分配 新蛋黃區地價翻倍漲

嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村，建國二村、復興新村市地重劃工程，區內核心道路過年前通車，5月公共設施完工，市府啟動土地分配，大地主國防部，百餘名私有地主大多共有或零星地，今年公告現值每坪最高35萬多元，建商看好這塊原台灣燈會土地開發，估計標售地價翻倍每坪60萬元以上。

市府2021年辦理面積約9.3公頃的眷村建國二村、復興新村市地重劃，工程核心道路新生路去年12月30日通車。市府日前舉辦重劃土地分配說明會，說明土地分配依據、調整分配原則，聽取土地所有權人意見。

地政處說，重劃區土地原眷村產權國防部占6成最多，配地標售所得做國防基金，私有地主173人，大多是繼承共有或零星地，面積太小配發現金，未來重劃區將結合周邊園區、串聯文化新絲路軸帶，融合美景、商業、藝文、永續，打造「嘉義信義新興商業區」。

建國二村、復興新村屬於空軍與陸軍，2005年眷村搬遷，基地成為東區發展重要區域，市府2021年啟動市地重劃，辦理公共建設，投入約4.23億元，規畫雨水及汙水下水道、管線工程、人行道拓寬及植栽綠化等建設，包含眷村博物館、公園及停車場等公共設施。