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台南山上水道博物館也有「櫻木花道」 寒流後花況可期

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南山上花園水道博物館今年特別整理規畫中央步道，同時種植波斯菊及百日草等草花，目前已經熱情盛開，搭配一旁櫻花木，打造成為「櫻木花道」，增添不少話題。記者萬于甄／攝影
台南山上花園水道博物館今年特別整理規畫中央步道，同時種植波斯菊及百日草等草花，目前已經熱情盛開，搭配一旁櫻花木，打造成為「櫻木花道」，增添不少話題。記者萬于甄／攝影

台南山上花園水道博物館為國內最大的國定古蹟之一，園區內更種植約500棵櫻花，成為台南市民賞櫻的好去處，今年因氣候關係，目前僅有1成開花，但枝頭仍有許多花苞，水道博物館也預估待寒流過後，228連假可望綻放，展現「櫻木花道」的盛況。

文化局代理局長林韋旭表示，園區自2016年起在專家協助下，於淨水池區種植超過500棵櫻花，包括河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻等，然而一度因2023年接連強風豪雨，導致園區內60餘棵櫻花倒伏，影響景觀，今年趁著整理空間，將原本倒伏的櫻花重新移植。

水道博物館提到，補植計畫由企業家洪三雄、李壯源以及浤鼎建設、環球水泥、吳金茂文教基金會等支持，目前新植的櫻花已適應環境，雖今年受到接連寒流影響，延遲生長，估計約僅有1成開花，但因不少枝頭都可見花苞，預計這兩波寒流過後，應可盛開。

水道博物館也說，原本中央步道雖有種植櫻花，但因空間太小，花況一直不佳，因此，今年特別整理規畫，同時植波斯菊及百日草等草花，目前已經熱情盛開，搭配一旁櫻花木，打造成為「櫻木花道」，也增添不少話題，加上紫花藿香薊、九重葛等，更讓博物館充滿春日浪漫氛圍。

台南山上花園水道博物館約種植500棵櫻花，但今年因氣候關係，目前僅有1成開花，不過枝頭仍有許多花苞，水道博物館也預估待寒流過後，228連假可望綻放，展現「櫻木花道」的盛況。記者萬于甄／攝影
台南山上花園水道博物館約種植500棵櫻花，但今年因氣候關係，目前僅有1成開花，不過枝頭仍有許多花苞，水道博物館也預估待寒流過後，228連假可望綻放，展現「櫻木花道」的盛況。記者萬于甄／攝影

博物館 寒流 櫻花

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