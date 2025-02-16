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出國旅遊注意防蚊 台南市確診2例境外移入屈公病
近期南部地區氣候寒冷，但仍要多注意防蚊措施，南市衛生局今早公布新增2例境外移入屈公病，為家住麻豆的一對夫妻，2人在1月底前往印尼探親，且在當地已出現關節痛、肌肉痛等症狀，一度自行服藥緩解，本月7日返台後因身體不適就醫，昨天確診屈公病。
衛生局指出，家住麻豆海埔里50多歲丈夫與30多歲妻子，今年1月25日前往印尼探親，兩人分別在本月2日及5日出現關節痛、肌肉痛等症狀，但並未就醫自行服藥，7日自香港轉機入境到高雄機場並回到台南住家，但當晚因身體不適前往就醫，14日再度採檢，隔日確診屈公病。
衛生局表示，接獲通報後已派衛生單位及區公所等防疫團隊，前往個案居住地室內進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除、病蚊媒密度調查及衛生教育等防治作為，今天也規畫化學防治作業。
衛生局說明，屈公病在台灣屬第2類法定傳染病，傳播病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊，今年截至15日，全台已有7例屈公病境外移入，台南就有2例，近期雖天氣低溫，但白線斑蚊的卵適應低溫能力較佳，即便低溫5度也可孵化，且病媒蚊恐躲藏在家中溫暖處。
衛生局強調，屈公病發病初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染症很相似，主要包含發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹，部分感染者倦怠感和關節痛會持續數週至數月，此與登革熱表現不同，呼籲民眾務必落實巡、倒、清、刷，要做好防蚊措施。
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