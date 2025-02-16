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雲嘉五股開臺尊王今晨過爐 從四湖移駕大埤豐田成功廟

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
橫跨雲嘉地區的「五股開臺尊王過爐」今天清晨登場，從四湖鄉移駕至大埤豐田成功廟。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉地區的「五股開臺尊王過爐」今天清晨登場，從四湖鄉移駕至大埤豐田成功廟。記者蔡維斌／攝影

橫跨雲嘉地區的「五股開臺尊王過爐」今天清晨登場，從頭房股四湖鄉海清宮過爐至次房股大埤豐田成功廟，由雲林縣長張麗善引燃起馬炮後，踏上歷來路程最遠的香路，龐大陣頭隊伍，鑼鼓喧天，上萬名香客隨行，熱鬧滾滾。

過爐儀式今天清晨來自四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤及嘉義溪口共5股13庄的陣頭、香客齊聚四湖鄉海清宮前，迎接「國姓公」鄭成功神尊，由中華五股開臺尊王協會理事長王萬來、海清宮主委蘇金志、雲林縣長張麗善、張嘉郡等人引燃起馬炮後，展開一年一度過爐移駕盛事。

先鋒旗隊、唱班、執事牌「駕前牌」、帥旗及宋江陣獅團等來自各方的陣頭隊伍，綿延長達1公里，萬名香客在神轎後隨香，一路鑼鼓喧天，鞭炮聲不絕於耳，不少居民也設香案膜拜。

王萬來表示，五股開臺尊王信仰原於清朝乾隆年間，鄭氏後代五兄弟供奉鄭成功神像，後來兄弟分居雲嘉5處，即長、次、參、肆、伍房股，五房輪流請回鎮宅恭拜一年，沿襲至今已逾百年歷史，此習俗橫跨雲林四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤及嘉義溪口共5股13庄，是地方上每年宗教盛事。

王萬來表示，今年輪值為次房股豐田村，隔了15年才又值年一次，過爐隊伍從四湖出發後，經過元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮等地，過爐路徑超過50公里，是經過鄉鎮最多且路徑最長的一條香路，預計今天中午過後抵達豐田村成功廟，當地已準備上千桌佳餚宴請民眾「呷平安」，待駐駕廟中3天後移駕至值年爐主住宅所設立的紅壇奉祀1年。

值年爐主黃芳柎說，村民們從去年便開始籌備，除千桌宴席外，17日晚上還有晚會，歡迎大家來豐田拜國姓公看熱鬧。

張麗善表示，五股開臺尊王過爐傳為地方每年宗教大事，更是登錄為雲林縣登錄民俗文化資產，獨特的信仰文化值得保存，包括「過股點交」、「神龕啟封」、「點交熔金」、「貼封條蓋私章」、「分旗腳」、「一股請四股」等，均這項宗教活動獨特的民俗，期能萬年長流。

橫跨雲嘉地區的「五股開臺尊王過爐」今天清晨登場，從四湖鄉移駕至大埤豐田成功廟。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉地區的「五股開臺尊王過爐」今天清晨登場，從四湖鄉移駕至大埤豐田成功廟。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉地區的「五股開臺尊王過爐」今天清晨登場，從四湖鄉移駕至大埤豐田成功廟。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉地區的「五股開臺尊王過爐」今天清晨登場，從四湖鄉移駕至大埤豐田成功廟。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉地區的「五股開臺尊王過爐」今天清晨登場，由雲林縣長張麗善等人引燃起馬炮後起駕，從四湖鄉移駕至大埤豐田成功廟。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉地區的「五股開臺尊王過爐」今天清晨登場，由雲林縣長張麗善等人引燃起馬炮後起駕，從四湖鄉移駕至大埤豐田成功廟。記者蔡維斌／攝影

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