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春神來了！春雨滋潤嘉縣中埔鄉八掌溪畔綻放粉色波斯菊花海

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山腳下跨嘉義縣市八掌溪畔，因南方雲系帶來春雨滋潤，中埔鄉公所栽植的一大片粉色波斯菊花海盛開。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書
阿里山腳下跨嘉義縣市八掌溪畔，因南方雲系帶來春雨滋潤，中埔鄉公所栽植的一大片粉色波斯菊花海盛開。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季下月登場，山腳下跨嘉義縣中埔鄉及嘉義市的八掌溪畔，因南方雲系帶來春雨滋潤，中埔鄉公所栽植的一大片粉色波斯菊花海盛開，公所定3月1、2日，在中埔鄉忠義橋下，舉辦「春嬉風鈴」賞花市集演唱會等活動。

每年春節結束開工，3月迎來花季，八掌溪畔嘉義市堤岸栽植成排的黃花風鈴木盛開，形成花海景點，吸引賞花人潮，八掌溪南岸中埔鄉公所也營造花海，栽植大片不同草花，每年春天花開。

中埔鄉長李碧雲臉書公布「花訊」說，「西洋情人節收到花了嗎？今夜，我送上一大片粉色的波斯花海給您！千萬朵的花兒，千千萬萬的祝福！時節來到春暖花開之時，花兒依序綻放，八掌溪南岸的大波斯菊打了前峰，緊接著將有豔麗的大百日草，最後黃花風鈴木壓軸登場。

2025春嬉風鈴絢麗奪目，將隨著花開時序，3月1日以繽紛多彩之姿登場。花海田間管理很花費功夫，為了保有花海的美麗，已於上周執行剪花作業，讓花兒化作春泥更護花。這2天春雨滋潤，花苞朵朵生氣盎然。讓我們一起期待活動的到來。」

2025「春嬉風鈴」定3月1日、2日在中埔鄉忠義橋下（八掌溪南岸）舉行，（八掌溪南岸），絢麗百花開，規畫市集、煙火秀、炫光森林BAR炫耀星光演唱會等精彩活動，與民眾一同感受春意盎然的氣息。

阿里山腳下跨嘉義縣市八掌溪畔，因南方雲系帶來春雨滋潤，中埔鄉公所栽植的一大片粉色波斯菊花海盛開。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書
阿里山腳下跨嘉義縣市八掌溪畔，因南方雲系帶來春雨滋潤，中埔鄉公所栽植的一大片粉色波斯菊花海盛開。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書
阿里山腳下跨嘉義縣市八掌溪畔，因南方雲系帶來春雨滋潤，中埔鄉公所栽植的一大片粉色波斯菊花海盛開。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書
阿里山腳下跨嘉義縣市八掌溪畔，因南方雲系帶來春雨滋潤，中埔鄉公所栽植的一大片粉色波斯菊花海盛開。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書
阿里山腳下跨嘉義縣市八掌溪畔，因南方雲系帶來春雨滋潤，中埔鄉公所栽植的一大片粉色波斯菊花海盛開。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書
阿里山腳下跨嘉義縣市八掌溪畔，因南方雲系帶來春雨滋潤，中埔鄉公所栽植的一大片粉色波斯菊花海盛開。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書

中埔 嘉義 風鈴木

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