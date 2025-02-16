聽新聞
0:00 / 0:00

97名潮爺潮嬤走秀 展現樂齡自信

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市府昨天舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，97名長者在伸展台亮麗展現自我。記者魯永明／攝影
嘉義市府昨天舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，97名長者在伸展台亮麗展現自我。記者魯永明／攝影

嘉義市政府昨天在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，71歲退休校長黃義春揪團參加，直說「有趣好玩，走出人生康健大道」；市長黃敏惠穿時裝與凱渥資深名模王聖芬攜手97名潮爺、潮嬤走秀，展現健康自信

參加走秀培訓課程的學員走在伸展台，台風穩健。74歲女學員官砡年愛體驗新事物，她說，登台走秀機會難得，有專業師資訓練不容易，經連串訓練，自信登台展現自我。

「走出自信、青春活力」，嘉義高中退休校長黃義春因妻子鼓勵加入市府的樂齡勇壯城系列活動，去年首次走秀，參與後感受樂齡勇壯自信，揪團嘉中退休教職員參與走秀。

黃義春說，再次走秀覺得有趣，不只秀出活力，也鼓舞人生走出康健大道，活出自信，他走秀的服裝與妻子搭配，打造人文時尚風格；一起走秀的嘉中退休老師簡汝妙笑說，「為了走好台步，連炒菜都想著要抬頭挺胸」，讓她深刻感人生依舊精采、充滿自信。

黃敏惠說，因應超高齡社會，推動樂齡勇壯城計畫，從運動、音樂、藝文等多元面向，提升長者生活品質，更能持續貢獻社會，展現自我價值，鼓勵長者參與社會，活出充滿自信、友善與溫暖的第三人生。

走秀以青春活力、酷炫個性及優雅貴族3大主題，邀「凱渥CatWalk」資深名模暨專業秀導王聖芬指導，藉專業時尚觸覺與豐富舞台經驗，為勇壯族注入嶄新魅力，崇仁護專、崑山科大48名師生幫長輩妝點，為勇壯族自信丰采畫龍點睛，給予信心。

人生 嘉義 自信

延伸閱讀

凱渥資深名模引領近百名潮爺潮嬤走秀 嘉義市勇壯族再登時尚秀台

台中新光三越氣爆傷亡慘重 侯友宜與黃敏惠關心配合支援

嘉義市實驗木場帶動舊監宿舍活化 侯友宜憶童年檜木香

侯友宜率新北市府團隊回嘉 與黃敏惠交流青年政策文化發展

相關新聞

97名潮爺潮嬤走秀 展現樂齡自信

嘉義市政府昨天在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，71歲退休校長黃義春揪團參加，直說「有趣好玩，走出人生康...

台南地區農會被稱史上最激烈 投票率衝7成結果出爐

台南市32家基層農會改選，先前傳出後壁、楠西、北門、歸仁、台南地區等5家農會選情激烈，檢警嚴陣以待，但未傳出賄選和暴力，...

集資支持楠西、玉井地震災民 台南連辦7場品牌服飾義賣

台南楠西、玉井等地春節前地震造成災情，民進黨市議員郭鴻儀號召熱心成衣業者不計成本捐贈，今天舉辦品牌服飾義賣活動，所得全數...

台南聖母廟煙火湧逾70萬爆遊客交通、農損爭議 廟方首發聲明

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟8日舉行「花火迎春」高空煙火秀，估湧70萬信徒湧入祈福，火樹銀花璀燦令人看得目不暇給，但民眾...

楠西地震災民抱怨「被趕」？南市府：已提供10處長期安置點

台南市楠西區地震上百名受災戶安置在綠柏園收容中心，市府通知受災戶收容中心18日結束，有受災戶抱怨找不到適合暫時居住的地方...

嘉義縣民雄農會選舉藍綠交鋒 涂文生落選再戰理事席次

嘉義縣民雄農會選舉競爭激烈，民雄鄉民代表會主席涂文生派兒子涂榮城參選總幹事，但資格審查未過，涂文生親自披掛參選，會員代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。