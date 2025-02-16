97名潮爺潮嬤走秀 展現樂齡自信

嘉義市政府昨天在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，71歲退休校長黃義春揪團參加，直說「有趣好玩，走出人生康健大道」；市長黃敏惠穿時裝與凱渥資深名模王聖芬攜手97名潮爺、潮嬤走秀，展現健康自信。

參加走秀培訓課程的學員走在伸展台，台風穩健。74歲女學員官砡年愛體驗新事物，她說，登台走秀機會難得，有專業師資訓練不容易，經連串訓練，自信登台展現自我。

「走出自信、青春活力」，嘉義高中退休校長黃義春因妻子鼓勵加入市府的樂齡勇壯城系列活動，去年首次走秀，參與後感受樂齡勇壯自信，揪團嘉中退休教職員參與走秀。

黃義春說，再次走秀覺得有趣，不只秀出活力，也鼓舞人生走出康健大道，活出自信，他走秀的服裝與妻子搭配，打造人文時尚風格；一起走秀的嘉中退休老師簡汝妙笑說，「為了走好台步，連炒菜都想著要抬頭挺胸」，讓她深刻感人生依舊精采、充滿自信。

黃敏惠說，因應超高齡社會，推動樂齡勇壯城計畫，從運動、音樂、藝文等多元面向，提升長者生活品質，更能持續貢獻社會，展現自我價值，鼓勵長者參與社會，活出充滿自信、友善與溫暖的第三人生。

走秀以青春活力、酷炫個性及優雅貴族3大主題，邀「凱渥CatWalk」資深名模暨專業秀導王聖芬指導，藉專業時尚觸覺與豐富舞台經驗，為勇壯族注入嶄新魅力，崇仁護專、崑山科大48名師生幫長輩妝點，為勇壯族自信丰采畫龍點睛，給予信心。