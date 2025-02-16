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收容到後天 台南楠西地震受災戶憂去處

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南市府表示地震短期安置以2周至1個月為安置期，楠西地震受災戶短期安置點綠柏園階段任務將結束。圖／台南市政府提供
台南市府表示地震短期安置以2周至1個月為安置期，楠西地震受災戶短期安置點綠柏園階段任務將結束。圖／台南市政府提供

地震造成台南楠西區1719棟建築受損，116名受災戶留置綠柏園收容中心，收容到後天須搬離，有受災戶抱怨找不到適合暫居地方，社會局說，目前不到100人，有租屋也媒合曾文青年活動中心與附近宮廟、教會，但受災戶覺得距離遠，會持續勸導依親或租屋搬遷。

社會局長郭乃文昨天到收容中心表示，「安置不會有問題」，明天下午讓住戶抽籤決定入住順序。楠西區公所說，目前紅單205戶、黃單601戶，已告知受災戶政府及志工積極修繕收容中心旁南水分署34棟眷屬宿舍，讓災戶申請暫住，條件相同的人採抽籤方式。

郭乃文說，水利署37棟宿舍預估1個月整理完成，先完成就先讓條件符合有意願紅、黃單受災戶入住。因為估計可以容納至少60人，而目前中心還有50多人需要安置，「所以安置不會有問題」。

不過受災戶抱怨，水利署宿舍荒廢幾十年，年久失修，「會不會又有地震就垮了」。尤其現在沒水沒電，要整理到能住至少也要1、2個月，根本沒辦法後天前入住，何去何從？民族路災民說，租的房子全倒，一輩子家當埋瓦礫底下，每天去查看，要搬到其他地方，真的放心不下沒辦法。

受災戶說，他們山上種水果、每天來回1個小時，玉井或更遠地方根本沒辦法。還有人說他們快7、80歲手腳不方便，有人要坐電動三輪車、有人還要用枴杖，搬到其他地方真的很麻煩。

社會局表示，收容中心目前不到百人，現場社工協助10多戶租屋，協助其餘未貼單、黃單受災戶租房，目前有曾文青年活動中心與附近宮廟、教會可供2百多戶居住。受災戶因為這些場所有的距離2、3公里，有的更遠，距離比較遠不方便。

受災戶 地震 宿舍

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