台南首批社宅 月租3950元起

台南首批社宅「宜居成功」、「宜居仁愛」3月底開放申請，宜居仁愛1房型最低月租3950元，宜居成功5050元，2案位在永康及仁德區精華地段，生活機能完善，提供多種房型，里長建議就近設據點服務及成立社宅管委會；都發局說會依需求評估，後續委由物業公司管理。

台南宜居社宅首批即將開放申租，有永康區「宜居成功」103戶，仁德區「宜居仁愛」75戶，含1房A與B、2房及3房。市府規畫比中央優惠分級租金方案，根據申請人所得訂合理租金，確保市民負擔得起安心入住。

都發局說，「宜居成功」最低月租分別為5050元、5700元、8470元及1萬2540元起；「宜居仁愛」3950元、4750元、7390元及1萬20元起。租金含管理費，依申請人所得分級計算，確保低於市場租金。

都發局先前在永華、新營辦2場說明會，但社宅在地居民路途遠無法出席，詢問不斷，台灣基進市黨部與永康區成功里前天合辦說明會，超過200人參與，周邊中興里、五王里長參加。成功里長曾文俊希望市府增設服務窗口，讓民眾直接解惑、申請。

台灣基進市黨部主委吳依潔說，社宅入住條件弱勢族群優先，希望政府妥善規畫社區關懷、公共設施，整合社福醫療資源，設計更便民服務流程，建議成立社宅住戶委員會。

都發局副局長顏永坤說，首批社宅預期申請踴躍，線上申請為主，會在永華、民治及首府大學設點受理，協助民眾上網，社宅資訊、申請懶人包公告上網，也可致電都發局或到服務窗口詢問。另有火車站旁「宜居小東」379戶也將完工，社宅承租3年1期，最多續租2次，不超過6年；經濟或弱勢可延長至12年。資訊將公告都發局官網及台南住宅網。