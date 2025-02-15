台南地區農會被稱史上最激烈 投票率衝7成結果出爐

台南市32家基層農會改選，先前傳出後壁、楠西、北門、歸仁、台南地區等5家農會選情激烈，檢警嚴陣以待，但未傳出賄選和暴力，作業順利完成，投票率平均達46％，選出473位農事小組長及1320位會員代表。較受矚目的台南地區農會，被稱史上最激烈，催出投票率逾7成，選舉結果地方評估仍以當朝派居優勢。

台南地區農會現任總幹事楊憲仁因涉及詐領獎勵金遭起訴，決定不再連任，並推派其子楊緯民接任，引發市議員郭清華等人批評，認為農會不應由家族世襲，並號召「改革派」成員參選，試圖終結家族壟斷，因是台南地區農會數十年來首次面臨挑戰，警方也嚴陣以待，派駐警力巡邏維護安全，選舉結果一般評估楊憲仁陣營仍是壓倒性領先。

台南檢警相關重視農會改選，台南地檢署檢察長鍾和憲選前親率主任檢察官李駿逸分赴白河、學甲及歸仁分局召開查賄制暴聯訪工作會報，指示各項維護選舉治安及淨化選風工作；台南市警局局長林國清也多次在主管會報上，指示嚴查賄選及不法勢力及暴力介入，昨也針對投開票作業，規畫派遣警衛及機動處理編組等勤務人員，執行投開票所安全維護及周邊巡邏工作。

面對查賄及有無暴力介入選舉，檢方表示，目前沒有這方面訊息。台南市區各分局表示，投票作業順利完成，沒有違規違法情事。

台南市農業局也指出，本次選舉有競爭的農會包括後壁區農會、楠西區農會、北門區農會、台南地區農會及歸仁區農會。投票率最高的為楠西區農會，達到78％，其次為後壁區農會的77％，第三為北門區農會的76％；據指出有競爭地區仍以現任佔優勢，但最後要視理事選舉結果大局才會底定。

另有9家農會的會員代表為同額競選，選情相對單純，分別為新營區農會、東山區農會、將軍區農會、新化區農會、善化區農會、山上區農會、玉井區農會、左鎮區農會及龍崎區農會。

各農會將陸續於2月24日至2月27日召開會員代表大會，進行理事、監事及上級農會代表的選舉。隨後將於3月4日至3月10日召開理事會，選出理事長並聘任總幹事，同期監事會也將選出常務監事。