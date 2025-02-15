快訊

漢翔麻煩大了？勇鷹高教機發動機故障 她批空軍「螺絲掉滿地」

王力宏曝最新喜訊！ 情人節深夜告白了

聽新聞
0:00 / 0:00

集資支持楠西、玉井地震災民 台南連辦7場品牌服飾義賣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議員郭鴻儀連辦7場品牌服飾義賣。記者周宗禎／攝影
台南市議員郭鴻儀連辦7場品牌服飾義賣。記者周宗禎／攝影

台南楠西、玉井等地春節前地震造成災情，民進黨市議員郭鴻儀號召熱心成衣業者不計成本捐贈，今天舉辦品牌服飾義賣活動，所得全數捐助賑災，因幾乎都一折起半賣半相送，吸引鄉親熱情捧場。

郭鴻儀說，感謝熱心蔡老闆率先響應，之前在忠義宮辦過四場，上星期及今天共6場已經募集了10多萬元，本來打算明天再辦一場就好，因為10多名志工非常熱心，希望下個周休六日再辦一次，地點在仁德區正義三街88號，上午九點到下午五點。

今天主題為「攜手重建‧守護台南」的義賣在郭鴻儀與立委林俊憲聯合服務處舉行，台南市友儀社會關懷協進會與郭鴻儀幸福工作坊合辦，除了買衣服、做公益，萬國健康公司也贊助免費義診，有中醫科技把脈、整復經絡調理、推拿刮痧服務，現場十分熱鬧。

郭鴻儀表示，0121地震重創台南許多家庭，山區不少住所毀損，影響民眾生活，為協助災民度過艱難加速重建恢復正常，媒合在地企業人士與慈善團體，一起舉辦義賣，感謝熱心志工與林俊憲團隊支援。

他說，在地人喜歡過年節買衣服，感謝品牌服飾響應，收益捐贈台南市社會救助金專戶做為震災善款，林俊憲中午也來打氣，希望能拋磚引玉，各界多參與賑災。

台南市議員郭鴻儀連辦7場品牌服飾義賣。記者周宗禎／攝影
台南市議員郭鴻儀連辦7場品牌服飾義賣。記者周宗禎／攝影
台南市議員郭鴻儀連辦7場品牌服飾義賣。記者周宗禎／攝影
台南市議員郭鴻儀連辦7場品牌服飾義賣。記者周宗禎／攝影
台南市議員郭鴻儀連辦7場品牌服飾義賣。記者周宗禎／攝影
台南市議員郭鴻儀連辦7場品牌服飾義賣。記者周宗禎／攝影
台南市議員郭鴻儀連辦7場品牌服飾義賣。現場有免費刮痧推拿。記者周宗禎／攝影
台南市議員郭鴻儀連辦7場品牌服飾義賣。現場有免費刮痧推拿。記者周宗禎／攝影

台南 林俊憲 義賣

延伸閱讀

傅崐萁喊普發現金1萬元 林俊憲質疑：包牌亂象又要重演一遍？

【看！新聞】政壇斜槓姊妹花 陳亭妃竟讚林俊憲很帥？

TVBS民調／台南市長選戰 民進黨只有陳亭妃能贏謝龍介

影／憑空冒出幾千份罷免書 台南市議會民進黨團向國民黨宣戰

相關新聞

台南地區農會被稱史上最激烈 投票率衝7成結果出爐

台南市32家基層農會改選，先前傳出後壁、楠西、北門、歸仁、台南地區等5家農會選情激烈，檢警嚴陣以待，但未傳出賄選和暴力，...

集資支持楠西、玉井地震災民 台南連辦7場品牌服飾義賣

台南楠西、玉井等地春節前地震造成災情，民進黨市議員郭鴻儀號召熱心成衣業者不計成本捐贈，今天舉辦品牌服飾義賣活動，所得全數...

台南聖母廟煙火湧逾70萬爆遊客交通、農損爭議 廟方首發聲明

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟8日舉行「花火迎春」高空煙火秀，估湧70萬信徒湧入祈福，火樹銀花璀燦令人看得目不暇給，但民眾...

楠西地震災民抱怨「被趕」？南市府：已提供10處長期安置點

台南市楠西區地震上百名受災戶安置在綠柏園收容中心，市府通知受災戶收容中心18日結束，有受災戶抱怨找不到適合暫時居住的地方...

嘉義縣民雄農會選舉藍綠交鋒 涂文生落選再戰理事席次

嘉義縣民雄農會選舉競爭激烈，民雄鄉民代表會主席涂文生派兒子涂榮城參選總幹事，但資格審查未過，涂文生親自披掛參選，會員代表...

農會改選首部曲結果出爐 雲林各農會現任佔優勢獨一鄉鎮有變數

各級農漁會組長、副組長、會員代表今改選，被視為2026年地方選戰前哨戰，雲林縣斗南、口湖、水林、大埤競爭激烈，今開票結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。