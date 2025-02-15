集資支持楠西、玉井地震災民 台南連辦7場品牌服飾義賣

台南楠西、玉井等地春節前地震造成災情，民進黨市議員郭鴻儀號召熱心成衣業者不計成本捐贈，今天舉辦品牌服飾義賣活動，所得全數捐助賑災，因幾乎都一折起半賣半相送，吸引鄉親熱情捧場。

郭鴻儀說，感謝熱心蔡老闆率先響應，之前在忠義宮辦過四場，上星期及今天共6場已經募集了10多萬元，本來打算明天再辦一場就好，因為10多名志工非常熱心，希望下個周休六日再辦一次，地點在仁德區正義三街88號，上午九點到下午五點。

今天主題為「攜手重建‧守護台南」的義賣在郭鴻儀與立委林俊憲聯合服務處舉行，台南市友儀社會關懷協進會與郭鴻儀幸福工作坊合辦，除了買衣服、做公益，萬國健康公司也贊助免費義診，有中醫科技把脈、整復經絡調理、推拿刮痧服務，現場十分熱鬧。

郭鴻儀表示，0121地震重創台南許多家庭，山區不少住所毀損，影響民眾生活，為協助災民度過艱難加速重建恢復正常，媒合在地企業人士與慈善團體，一起舉辦義賣，感謝熱心志工與林俊憲團隊支援。