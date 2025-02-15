台南聖母廟煙火湧逾70萬爆遊客交通、農損爭議 廟方首發聲明

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟8日舉行「花火迎春」高空煙火秀，估湧70萬信徒湧入祈福，火樹銀花璀燦令人看得目不暇給，但民眾抱怨交通違停亂象塞爆，還爆出周邊農地被踐踩造成農作物損失。廟方首發聲明表示，花火迎春已舉辦30年，與周邊地主及農民均有協調若有農損會協調補償，今年因人潮爆量，交通和環境部分會檢討未來與市府相關單位做更周延準備。

聲明指出，正統鹿耳門聖母廟每年舉辦「花火迎春系列活動」，寓意源自天上聖母的慈悲懿旨，藉由炸蜂炮、高空煙火，祈求驅除災難、瘟疫、邪煞，庇佑信眾平安。本廟始終秉持敬天愛民的精神，希望透過此活動發揚傳統文化，並帶動地方觀光發展。

對於近日農損之事予以澄清，活動前已與周邊地主及農民協調，充分溝通活動可能對農田造成的影響，並承諾如有農損發生，可聯繫本廟進行協調補償，部分媒體與議員引用未受影響地主的言論，可能造成本廟對農損不負責之假象，與事實不符。本廟在此重申，若農民因活動導致農損，均可依協調機制聯繫本廟處理，絕不推卸責任。

交通管制、人潮疏散與環境整理，活動前即與台南市政府民政局、交通局、警察局、文化局、消防局、環保局、市立醫院等單位積極協調，規畫交通管制、人潮疏散、安全醫療及環境整理，盡可能將活動影響降至最低。然而，今年參與人數比去年暴增許多，達數十萬人眾，導致交通疏散成效未達預期。將積極檢討改進，未來將與交通局及相關單位進一步優化疏散措施，以提升活動整體規劃。

此外，活動結束後，周邊環境因人潮聚集產生大量垃圾，本廟立即動員環保局及志工團體進行垃圾清運與環境整理，並在最短時間內恢復廟前廣場及周邊整潔。未來也將加強垃圾分類宣導與清潔維護機制，希望所有參與民眾能發揮公德心，共同維護環境整潔。

廟方強調，「花火迎春系列活動」包含蜂炮、高空煙火、搶春牛等傳統儀式，為確保活動安全，每年本廟皆加強安全宣導，並於活動現場設置警戒線及醫療站，確保信眾能在安全的環境中參與活動。也在此呼籲，請信眾遵從工作人員指引，注意自身安全，確保活動能在平安喜樂的氛圍中順利進行。