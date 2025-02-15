楠西地震災民抱怨「被趕」？南市府：已提供10處長期安置點

台南市楠西區地震上百名受災戶安置在綠柏園收容中心，市府通知受災戶收容中心18日結束，有受災戶抱怨找不到適合暫時居住的地方，「不知道政府為什麼要趕我們走？」

台南市政府表示，依照內政部「重大災害災民安置及住宅重建原則」短期安置 以2周至1個月為安置期間。市府全力提供各種長期安置地點及方案供受災戶選擇，慈濟等民間團體愛心人士也盡力協助受災戶，早日回歸日常生活，絕無趕人意圖，目前有半數受災戶將前往南水署宿舍。

針對楠西區綠柏園受災戶所反映事項，市府強調，社會局以「一戶一社工」方式輔導，受災戶的心聲可隨時向社工反映，若有特殊需求者，市府也會盡力協助。

南市政府指出，市府目前提供寶光聖堂、台灣基督長老教會-澄山教會、加利利宣教中心、紫竹山大德寺、救國團曾文青年活動中心、趣淘漫旅、走馬瀬農場、華都客棧、南區水資源分署宿舍34戶 、噶瑪噶居寺鹿野苑之家等10處作為安置地點。

社會局以「一戶一社工」方式逐戶輔導綠柏園安置災民尋找長期安置的處所。目前綠柏園共有收容45戶 ，已有22戶表示願意前往南區水資源分署宿舍。南水署宿舍緊鄰綠柏園，目前仍有12棟的空間，將一一瞭解不願意前往南水署、又不願意前往其他安置地點的原因。