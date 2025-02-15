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台南楠西區地震災戶收容 市府提供10處地點安置

中央社／ 台南15日電

嘉義大埔1月21日地震，台南市楠西區災民45戶收容在綠柏園，市府已擬定方案提供10處安置地點，其中22戶同意搬遷至水利署南區水資源分署宿舍，其他住戶協調溝通中。

市府今天指出，綠柏園安置楠西區地震受災戶，市府提供寶光聖堂、台灣基督長老教會-澄山教會、加利利宣教中心、紫竹山大德寺、救國團曾文青年活動中心、趣淘漫旅、走馬瀬農場、華都客棧、南區水資源分署宿舍、噶瑪噶居寺鹿野苑之家等10處作為安置地點。

台南市社會局將以「一戶一社工」輔導綠柏園災民尋找長期安置處所。綠柏園收容45戶災民中，已有22戶願搬遷至南區水資源分署宿舍，目前南水分署宿舍還有12戶空間。

市府表示，將了解綠柏園收容災戶不願意搬至南水分署、也不願意前往其他安置地點的原因。將盡力提供各種長期安置地點及方案供受災戶選擇，慈濟等民間團體也會協助受災戶早日回歸日常生活，「絕無趕人意圖」。

受災戶 宿舍 水資源

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