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嘉義縣民雄農會選舉藍綠交鋒 涂文生落選再戰理事席次
嘉義縣民雄農會選舉競爭激烈，民雄鄉民代表會主席涂文生派兒子涂榮城參選總幹事，但資格審查未過，涂文生親自披掛參選，會員代表今天開票，涂落選且綠營席次較多，將再參選理事，欲取得過半數席次掌握理事會，卡關總幹事遴聘，藍綠交鋒仍持續。
嘉義縣18鄉鎮市農會現任總幹事爭取連任，原欲出馬挑戰、登記候聘總幹事的民雄鄉代表會主席、退休民雄農會總幹事涂文生的兒子涂榮城，以及溪口鄉孫維揚，2人都因資格審查未通過，提早落馬。溪口鄉選情趨於單純，現任總幹事劉純婷陣營在代表選舉應可輕騎過關。
民雄鄉農會選舉，幕後是傳統黃林派系藍綠政黨對決，綠營林派現任總幹事陳加茂尋求連任，在野藍營黃派陣由涂文生操盤，藍營力拚會員代表選舉，欲取得過半數席次，掌控理事會，卡關陳加茂遴聘案，但涂文生參選會員代表沒選上，輸給對手蔡寶玉，涂文生將再參選理事。
嘉義縣各個農會基層選舉，今天上午9點至下午3點投票，17間農會共將選出730位會員代表、327位農事小組長，核定會員代表布袋鎮34席、阿里山鄉31席，其餘農會皆為45席，民雄鄉因藍綠競爭激烈，登記參選71人最多，最終得票以綠營票數略勝。
涂文生說，他已登記參選民雄鄉農會理事，再來將由45席會員投票，每人4票不得投給同一個人，選出9名理事人選，他對結果有信心、樂觀看待，等待開會投票日期，希望順利擔任理事，並爭取理事席次過半。
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