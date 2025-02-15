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農會改選首部曲結果出爐 雲林各農會現任佔優勢獨一鄉鎮有變數

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
各級農漁會組長、副組長、會員代表今改選，圖為林內鄉農會投票情況。記者陳雅玲／攝影
各級農漁會組長、副組長、會員代表今改選，圖為林內鄉農會投票情況。記者陳雅玲／攝影

各級農漁會組長、副組長、會員代表今改選，被視為2026年地方選戰前哨戰，雲林縣斗南、口湖、水林、大埤競爭激烈，今開票結果，現任總幹事仍占優勢，但水林兩派席次差距不大，考驗雙方在理事選舉的配票功力。

雲林基層農會改選今順利完成，會員代表以斗南、大埤、口湖、水林競爭最為激烈，且大埤、水林農會總幹事都有挑戰者，開票結果出爐，各鄉鎮市農會現任總幹事仍掌握過半會員代表席次，可望順利連任。

但水林農會因席次差距較小，挑戰者仍有一搏機會。據了解，水林兩派會員代表掌握席次分別是24、21席，差距不大，在理事選舉上考驗雙方配票功力。

大埤鄉農會這次選舉出現改革派挑戰現任，但選前有2名農會代表候選人涉嫌賄選，今選舉結果，仍是現任掌握過半席次，大埤鄉會員代表開票時，也出現插曲，有三組會員代表同票，依據農會選舉罷免辦法第29條現場抽籤，確認當選人。

投票結果出爐後必須在3月1日前召開會員代表大會，選出9席理事、3席監事，3月10日前召開第一次新任理監事會議，完成總幹事遴聘。

縣府農業處表示，斗南、水林、口湖、大埤、莿桐、土庫等農會將於2月24日召開會員代表大會，麥寮、北港、古坑、虎尾、斗六2月25日召開，四湖、林內、東勢、西螺2月26日召開，二崙、台西、褒忠、元長、崙背2月27日召開。

下屆農會總幹事遴聘尋求連任的有斗六張喬復、林內黃國洲、莿桐張鈺萱、斗南張燕容、大埤吳昌遠、古坑袁誌謙、虎尾蔡武吉、土庫黃萬聰、褒忠吳金元、元長李佩怡、西螺廖錦富、崙背李麗華、二崙李達彥、台西林添祥、北港林翠香、口湖呂惠玲，四湖蘇渝甯、東勢丁介郁、麥寮許耿榮、水林黃綉蘋，及縣農會總幹事陳志揚。

雲林縣大埤鄉農會將有前農會退休員工林秋男、某產險公司襄理李季興挑戰現任總幹事吳昌遠；水林鄉農會則由雲林縣府縣長室機要課員黃筠宸挑戰現任總幹事黃綉蘋，其餘農會皆無競爭者。

雲林

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