影／楠西震災要災民進駐水利署宿舍後天抽籤遭質疑趕人

地震造成台南市楠西區1719棟建築受損，116名受災戶留置綠柏園收容中心，市府11日通知受災戶收容中心18日結束，請受災戶儘速租屋搬離。受災戶抱怨接獲通知只能住到17日晚，找不到適合暫時居住的地方，「又不是吃你們的住你們的，不知道政府為什麼要趕我們走？」

社會局長郭乃文今天到收容中心表示，「安置不會有問題」，後天下午會讓住戶開始抽籤決定入住順序。

楠西區公所表示，到目前紅單統計205戶、黃單601戶，已告知災民政府和志工正積極修繕收容中心旁的南水分署34棟眷屬宿舍，讓受災戶申請暫住。目前可能條件相同的人採用抽籤的方式。

說乃文說，水利署的37棟宿舍預估還要一個月才能整理完成，目前的做法是只要有先完成的，就先讓條件符合有意願的紅、黃單災民入住。因為估計可以容納至少60人，而目前送中心還有50多人需要安置，「所以安置不會有問題」。

不過災民抱怨，水利署宿舍荒廢幾十年、年久失修，「會不會又來個地震就垮了」。尤其現在沒水沒電，要整理到能住至少也要一兩個月，他們根本沒辦在18日前入住，他們這些受災戶何去何從。

而市府先前表示，因為收容中心是借用私人場地業者需要恢復營業，希望災戶盡速依親或租屋搬遷。不過有受災戶質疑業者到場稱根本沒有要求災民離開。今天的說法是「法令規定」臨時收容中心只能住一個月。

社會局表示，收容中心有許多災民已經離開，目前不到100人，現場有社工協助10多戶自己祖屋，協助其餘未貼單、黃單的災民租房，目前有曾文青年活動中心與附近宮廟、教會可供2百多戶居住。災民主要是因為這些場所有的距離兩三公里有的更遠，他們覺得距離比較遠不方便。

災民說，他們在山上種水果、現在每天來回就要一個小時，玉井或更遠的地方根本沒辦法。還有人說他們快7、80歲手腳不方便有人要坐電動三輪車、有人還要用拐杖，搬到其他地方真的很麻煩。

更有災民說，當初地震之後他也是去投靠親戚，做一陣子發現打擾別人的生活不太好，才來收容中心。「我們住的是善心人提供的場地、吃的是慈濟的食物，不知道為什麼政府要趕我們走？」無可奈何，現在也只能搭帳篷，但是馬路不能搭他們是連棟的透天厝在騎樓也有問題，「想不通為什麼要趕我們走，要趕我們走也要讓我們有地方可以去啊」。