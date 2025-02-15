令人驚艷！台南新增2間里活動中心 像咖啡廳及拱門意向
為提供民眾休閒活動的空間，台南市政府積極推動1里1活動中心政策，在地方鄉親殷切期待下，安平區王城里活動中心及仁德區大甲活動中心陸續落成啟用典禮，過程克服經費爭取、最多發包11次等困難，相當不容易，期盼活動中心啟用後成為地方樂齡活動新據點。
原王城里社區活動中心因房舍老舊，且經評估結構耐震不足已屬危險建物，因此申請拆除重建，全案工程經費由中央內政部補助500萬，以及台南市政府籌編3958萬，總經費4458萬元，而重建後的一樓樓地板面積為405平方公尺，二樓則是規畫露台設計，以眺望美麗之水景公園湖畔。
市長黃偉哲指出，新的王城里活動中心啟用後，不僅可供里民休憩、地方會議、文化交流與避難收容等多用途功能，更可凝聚在地鄉親的向心力，此外，在未來更可透過整合里內資源，推展各項社區化福利服務，為地方發展開創嶄新局面，發揮最大效益，並落實在地營造永續化。
仁德區大甲里長期缺乏民眾集會及學習的公共空間，經由地方與議員共同努力爭取，擇定閒置公有空地作為新建基地。該工程由內政部前瞻計畫補助款400萬元，市府自籌款3371萬3000元，總經費為3771萬3000元，期間共發包了11次，終於完工啟用。
新的大甲里活動中心面積為500平方公尺，總樓地板面積為568平方公尺，規畫3層樓，未來1樓將結合社區長者關懷據點，落實在地老化多元照顧服務精神，2樓則設置多功能學習場所，提供民眾研習課程及公共議題討論空間，滿足多元需求。未來南市府也將持續充實地方活動中心的軟硬體設備，不僅要蓋新的活動中心，也強化既有活動中心的服務功能，讓各項設施能夠更完善。
民政局表示，市府為滿足地方需求，市長黃偉哲上任以來，持續推展「一里一活動中心」的政策，除推動興建活動中心外，也藉由每年編列相關經費補助來辦理建築物修繕及設備費用，期盼透過擴充改善活動中心內部各項設備，提供民眾更優質且安全的活動場所
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