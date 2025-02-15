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1顆10元！雲林開放包心白菜自採 有人結伴從台北來

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林西螺果菜市場預估，平地高麗菜、包心白菜產季已近尾聲，各類蔬菜價格短期內將逐漸回穩。圖為斗六傳統市場交易情況。記者陳雅玲／攝影
雲林西螺果菜市場預估，平地高麗菜、包心白菜產季已近尾聲，各類蔬菜價格短期內將逐漸回穩。圖為斗六傳統市場交易情況。記者陳雅玲／攝影

今年春節前後蔬菜生長順暢、供貨量增，高麗菜、包心白菜、各類葉菜價格一路下滑，雲林西螺果菜市場平均交易價格一度跌破20元，高麗菜、包心白菜一度跌到5元，雲林有農民為節省成本，今開放自採，有人專程從台北來採，果菜市場預估，平地高麗菜、包心白菜產季已近尾聲，短期內價格將逐漸回穩。

雲林縣林內鄉今有農民開放民眾自採包心白菜，每顆10元，並現場販售高麗菜3顆一百元，吸引許多民眾自採，甚至有住台北的民眾在網路看到訊息，邀約親友一同到雲林體驗採摘樂趣，農民表示，連日菜價低迷，若雇工採收，徒增成本，乾脆開放民眾自採，減少成本耗損。

西螺果菜市場一周前平均交易價格一度跌破20元，市場董事長蔡德福表示，農曆春節前後因氣候平順，產量增，高麗菜每公斤最便宜只剩5至7元，包心白菜每公斤5元，各類葉菜一度跌至每公斤10多元，但下跌情況已在這兩天出現反轉。

蔡德福解釋，因為平地高麗菜、包心白菜等間作產季已進入尾聲，農民開始春耕種稻，市場供應量將大減，且瓜果類蔬菜要到夏天才會進入盛產，需求會轉移到葉菜類，因此高麗菜等大宗作物及葉菜類價格短期內都將回升。

西螺果菜市場今到貨量約900多噸，平均交易價格每公斤25元，高麗菜每公斤均價約20元，包心白菜15元，葉菜類平均已有25元以上。

高麗菜、包心白菜在春節前後一度跌到5元，雲林有農民為節省成本，今開放自採包心白菜，有人專程從台北來採。記者陳雅玲／攝影
高麗菜、包心白菜在春節前後一度跌到5元，雲林有農民為節省成本，今開放自採包心白菜，有人專程從台北來採。記者陳雅玲／攝影
高麗菜、包心白菜在春節前後一度跌到5元，雲林有農民為節省成本，今開放自採包心白菜，有人專程從台北來採。記者陳雅玲／攝影
高麗菜、包心白菜在春節前後一度跌到5元，雲林有農民為節省成本，今開放自採包心白菜，有人專程從台北來採。記者陳雅玲／攝影
高麗菜、包心白菜在春節前後一度跌到5元，雲林有農民為節省成本，今開放自採包心白菜，有人專程從台北來採。記者陳雅玲／攝影
高麗菜、包心白菜在春節前後一度跌到5元，雲林有農民為節省成本，今開放自採包心白菜，有人專程從台北來採。記者陳雅玲／攝影
高麗菜、包心白菜在春節前後一度跌到5元，雲林有農民為節省成本，今開放自採包心白菜，有人專程從台北來採。記者陳雅玲／攝影
高麗菜、包心白菜在春節前後一度跌到5元，雲林有農民為節省成本，今開放自採包心白菜，有人專程從台北來採。記者陳雅玲／攝影

農民 雲林 高麗菜

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