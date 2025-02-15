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翁章梁參訪德國科研機構 借鏡創新育成經驗助產業升級

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左一）率團訪德科研機構，將借鏡德國創新育成機制，為嘉義產業發展打造新藍圖。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左一）率團訪德科研機構，將借鏡德國創新育成機制，為嘉義產業發展打造新藍圖。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁率團赴歐考察，2月13、14日參訪德國科研機構弗勞恩霍夫協會、慕尼黑工業大學技術創新中心，2月18至20日將參加國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展，深入了解AI科技應用於城市交通、智慧城市及無人機產業，規畫未來產業發展方向。

翁章梁率縣府率經濟發展處團隊，偕同虎尾科技大學自動化工程系沈金鐘教授及工研院機械所彭文陽副所長，拜會德國科研機構，了解國外應用科學、智慧製造、人工智慧技術進展，也學習透過創新育成機制，推動嘉義縣產業創新生態系發展。

翁章梁表示，嘉義縣地理位置優越，擁有充足的土地資源與完整產業鏈，具備成為台灣高科技產業新樞紐潛力，目前嘉義縣產業園區、科學園區已陸續開發，加上台積電、無人機國家隊發展，嘉義產業發展正朝向智慧製造、人工智慧、數位轉型邁進。

翁章梁指出，科技產業除了技術創新，人才培育機制同樣重要，德國和台灣一樣有9成都是中小企業，德國在創新人才培育、產業鏈人才導入及技職教育上的成功經驗，都值得嘉義借鏡，未來將強化產學合作、企業孵化及人才媒合，加速新興科技產業落地。

經濟發展處表示，嘉縣發展無人機、半導體及精準醫療產業具潛力，大埔美精密機械園區和馬稠後產業園區是工業4.0的示範基地，連結學校和法人技術，協助廠商強化智慧製造，也透過SBIR及亞創中心新創基地整合創業資源、加強技術創新研發，輔導中小型業者轉型升級。

此外，嘉義科學園區已有台積電等多家企業通過進駐審查，南科管理局也啟動嘉義科學園區二期90公頃擴建評估，並規畫44.48公頃土地作為衛星產業基地，未來將參考德國經驗，結合無人機示範場域與馬稠後園區，為嘉義打造高科技產業新核心。

嘉義縣長翁章梁（中）率團訪德科研機構，將借鏡德國創新育成機制，為嘉義產業發展打造新藍圖。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（中）率團訪德科研機構，將借鏡德國創新育成機制，為嘉義產業發展打造新藍圖。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左二）率團訪德科研機構，將借鏡德國創新育成機制，為嘉義產業發展打造新藍圖。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左二）率團訪德科研機構，將借鏡德國創新育成機制，為嘉義產業發展打造新藍圖。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 德國 科學 翁章梁

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