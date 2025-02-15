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基層農會今改選 雲林投票踴躍...估下午4時前完成開票
各級農漁會組長、副組長、會員代表今投票改選，被視為2026年地方選戰前哨戰，雲林縣大埤、水林農會總幹事都有挑戰者，會員代表則以斗南、大埤、口湖、水林競爭最為激烈，今天雲林天氣晴朗，會員投票踴躍，競爭激烈的鄉鎮投票率可望突破8成，縣府預估下午4時前完成開票。
雲林縣各農會將分別選出45席會員代表，其中斗南登記參選人數爆炸，高達82人要搶45席次，大埤72人、口湖71人、水林63人登記，競爭都很激烈。
另外，古坑有55人登記、斗六49人、莿桐46人，虎尾、西螺、北港、二崙、崙背、東勢、麥寮、台西、四湖、元長皆為45人登記，不足45人登記則有褒忠40人、林內43人、土庫44人。
今雲林天氣放晴，上午各投票所陸續出現投票人潮，林內鄉農會僅林中村會員代表有競爭，會員投票非常踴躍，出現排隊人潮。
雲林縣府農業處表示，各級農漁會組長、副組長、會員代表改選，投票時間至下午2時截止，沒有競爭的農會預估投票率逾3成，有競爭的農會投票率可能突破8成，預估下午4時前完成開票。
投票結果出爐後必須在3月1日前召開會員代表大會，選出9席理事、3席監事，3月10日前召開第一次新任理監事會議，完成總幹事遴聘。
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