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新採購公費流感疫苗來了 嘉市20日起11類符合條件對象開打

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
衛福部疾管署緊急增購10萬劑公費疫苗，提供給11類原計畫第1階段實施對象公費接種，嘉市獲配發1510劑，20日 開打。圖／嘉市府提供
衛福部疾管署緊急增購10萬劑公費疫苗，提供給11類原計畫第1階段實施對象公費接種，嘉市獲配發1510劑，20日 開打。圖／嘉市府提供

流感還未退燒，公費疫苗缺，衛福部疾管署緊急增購10萬劑公費疫苗，提供給11類原計畫第1階段實施對象公費接種，依縣市人口比例分配，嘉市獲配發1510劑，20日 (周四)起在社區接種站及東、西區衛生所接續開打。

方便市民接種疫苗，衛生局20日下午2至6時，21日下午2至6時，22日上午9至下午1時，在東區體育館開設流感及新冠JN.1疫苗接種站，3場社區接種站採預約制，即日起開放線上預約，以免民眾現場久候。

東、西區衛生所23日上午9時至中午12時，加開假日門診，24日上午開設門診提供流感及新冠JN.1疫苗接種服務，請符合接種資格的民眾帶健保卡、身分證及相關證明文件前往接種，降低流感重症與死亡發生風險。

衛生局說，增購公費流感疫苗，提供11類原計畫第1階段實施對象公費接種，包括:65 歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧 (服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者 (含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

因疫苗數量不多，學生不再入校園集中接種；新冠疫情持續，威脅不容忽視，衛生局長廖育瑋說，病毒易發生變異，過去曾感染新冠、曾接種原始株或雙價疫苗免疫保護力已不足，國內提供的新冠JN.1疫苗有Moderna及Novavax2種不同製程的疫苗，安全有效，建議民眾速接種疫苗，增強保護力。

提醒曾確診者須間隔3個月後，才能接種新冠疫苗，如已接種過ModernaJN.1疫苗者，無須再接種Novavax JN.1疫苗。3場社區接種站都提供流感及新冠JN.1疫苗施打服務。

衛福部疾管署緊急增購10萬劑公費疫苗，提供給11類原計畫第1階段實施對象公費接種，嘉市獲配發1510劑，20日 開打。圖／嘉市府提供
衛福部疾管署緊急增購10萬劑公費疫苗，提供給11類原計畫第1階段實施對象公費接種，嘉市獲配發1510劑，20日 開打。圖／嘉市府提供
衛福部疾管署緊急增購10萬劑公費疫苗，提供給11類原計畫第1階段實施對象公費接種，嘉市獲配發1510劑，20日 開打。圖／嘉市府提供
衛福部疾管署緊急增購10萬劑公費疫苗，提供給11類原計畫第1階段實施對象公費接種，嘉市獲配發1510劑，20日 開打。圖／嘉市府提供

嘉義 流感疫苗 衛生局 衛生所

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