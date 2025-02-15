民雄農會選舉賄選每票喊到6千 嘉檢警調投票日嚴防銀彈暴力介入

全省鄉鎮市農會會員代表及農事小組長，今天投票改選，嘉義縣人口數最多的民雄鄉農會選舉，藍綠陣營競爭激烈，銀彈傳聞甚囂塵上，投票前，檢調查獲4名涉賄候選人及椿腳，令交保，每票價碼喊到6千元，嘉檢嚴防投票日賄選暴力介入，派檢察官留守待命。

嘉義檢察長蔡宗熙新到任，碰上農會選舉，日前悄悄帶檢察官到民雄警分局座談，掌握選情，嚴防賄選暴力介入，選後防範當選的會員代表被帶走「出遊看管」，今天投票日指派民雄駐區檢察官江炳勳留守待命，檢調根據賄選情資部署查察。

嘉縣18鄉鎮市及嘉市農會改選，民雄鄉農會會員代表選舉競爭激烈，檢調查獲許姓、鄭姓代表候選人涉嫌以每票6千元現金賄選，餘17 鄉鎮市及嘉市農會總幹事候聘登記，都是現任者尋求連任，無競爭者，選情單純。

18鄉鎮市農會現任總幹事都爭取蟬聯，原欲出馬挑戰、登記候聘總幹事的民雄鄉代表會主席、退休民雄農會總幹事涂文生的兒子涂榮城，以及溪口鄉孫維揚，2人都因資格審查未通過，提早落馬。溪口鄉選情趨於單純，現任總幹事劉純婷陣營在代表選舉可望過關。

民雄農會選舉，綠營現任總幹事陳加茂尋求蟬聯，在野藍營由涂文生操盤，藍營力拚在會員代表選舉，取得過半數席次，掌控理事會，卡陳加茂遴聘案，民雄鄉所會現由藍營掌控，農會選舉結果影響下屆縣長選舉藍綠消長。