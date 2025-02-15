延續已故董座夫人大愛 南泰億建設今捐贈台南救護車及消防車

南泰億建設股份有限公司本於回饋社會的理念，特別以已故董事長夫人郭鄭桂琴的名義，捐贈救護車及消防車各1輛予台南市政府，今上午在公祭典禮上舉行捐贈儀式，由台南市長黃偉哲親自出席受贈，也希望她的大愛精神得以延續，造福更多人。

董事長郭福文表示，妻子生前熱心公益，關懷弱勢，這次的捐贈是對她一生行善精神的延續，希望能夠幫助更多需要幫助的人，也期盼透過這分心意，讓城市更加安全，讓社會更有溫度。

市長黃偉哲致詞時表示，郭董事長及其夫人長年關懷社會，積極參與公益，這次的捐贈不僅延續了夫人的慈愛精神，更為台南市民安全提供了實質幫助。救護車的投入將提升緊急醫療救護效能，讓傷病患能在黃金時間內獲得最佳救治；消防車則強化消防隊的災害應變能力，為市民生命財產安全再添一道防線。

消防局局長李明峯說，捐贈的救護車將配置於土城分隊，消防車將設置於七股分隊，未來將協助消防局執行災害搶救緊急救護任務，確保其發揮最大效能，讓每一分善心都能轉化為守護市民的力量。