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台南歸仁「地下區長」走了 男女老少都哀悼「滿滿懷念」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
傻瓜阿肥到歸仁夜市品嘗各種美食。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事
傻瓜阿肥到歸仁夜市品嘗各種美食。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事

台南歸仁開心果「地下區長」走了。一隻年近20歲的混種公狗，多年來靠著一張微笑憨臉，來者不拒與人歡喜互動，總有吃不完的食物，有老人家笑說，如果牠能選區長、不論對手是誰都能當選。不少鄉民們得知訊息後，紛紛在臉書上發文哀悼這位療瘉大家心靈的好朋友。

據說，這隻狗在前總統陳水扁在任的時候就已出現，牠有很多名字，有人叫牠「阿憨」、「傻瓜」，因為牠看起來總是呆呆地對著你笑；也有人說牠看起來就像一頭牛，叫牠「阿牛」。

因為愛吃美食、一直很胖，也叫「阿胖」，還有人說牠像已故藝人「菜頭」愛搞笑，其他的狗看到牠也很開心，也給牠取了這個藝名。牠常在歸仁國中、大廟仁壽宮、夜市到歸仁圓環菜市場一帶活動。

今天很多人聽到牠離世的消息都不能置信，有人說，每天凌晨下班都會在國術館轉角看見牠等著愛媽來餵食的，這星期幾乎沒看到，原來是去當天使了。眾人詢問後事如何處理，牠的多年「民間好友」表示已幫忙處理，大家都認為牠真的很有福報，祝福牠一路好走。

每周三都在夜市看到牠的人說，牠以前總和一隻白狗形影不離，很學生叫牠們「傻瓜和小白」，因為牠們常在校園開心玩樂，看到人總是搖著尾巴，互動拍照來者不拒。

歸仁國中校友說，哪裡有美食就有傻瓜肥仔的身影，牠和小白曾是歸中學生最愛的校狗，祝福傻瓜和小白天上團聚安息。

附近住戶說，菜頭這一生「有歸仁鄉親的愛，他很幸福呢！要跟阿花一起在彩虹橋那邊玩耍唷！」大家不要難過。日前愛媽說她回台北前去餵牠但牠不吃，一直用頭擼她，要愛媽摸牠的頭，應該是要跟愛媽道別了吧！

還是有很多民眾相當難過，有人說前幾天才剛在路上遇到跟牠打招呼，有人說上周在夜市還有看到牠，以前常看到牠和小白倆狗出雙入對，是「歸仁人認證的友善狗勾」。

歸仁國中校友回憶，國二那年剛看到傻瓜的時候還很瘦，當時小白跟傻瓜常陪著他們一起走路上學，學校「湘江樓的牆壁黑黑一條是傻瓜嚕過的痕跡」，到歸仁圓環旁商場買衣服還看到傻瓜在吹冷氣。

在廟旁做生意的攤商說，牠是「我最愛的牛牛，以後在仁壽宮賣辦桌料理，無法再請你吃小封肉，讓我摸摸了.....」。

另一個店家也在當地社群媒體留言悼念「阿肥，謝謝你一直莫莫守護我的店，雖然一段時間沒來，但你也老了，我們也有歲數了，真的希望你在另一個世界享福」。

阿肥喜歡靠著牆磨蹭，在牆上留下一道痕跡。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事
阿肥喜歡靠著牆磨蹭，在牆上留下一道痕跡。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事
阿肥喜歡靠著牆磨蹭，在牆上留下一道痕跡。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事
阿肥喜歡靠著牆磨蹭，在牆上留下一道痕跡。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事
傻瓜和小白曾經形影不離。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事
傻瓜和小白曾經形影不離。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事
阿肥不但對人友善也與狗無爭，對其他的狗也總是搖尾開心迎接。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事
阿肥不但對人友善也與狗無爭，對其他的狗也總是搖尾開心迎接。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事
傻瓜和小白曾經形影不離。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事。
傻瓜和小白曾經形影不離。圖／取自臉書社團我在歸仁的大小事。

台南 夜市 美食

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