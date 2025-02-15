聽新聞
0:00 / 0:00
春節清垃圾清潔隊員忙翻天 嘉市環保局分析垃圾暴量原因這3項
春節長達9天，家戶垃圾暴增，嘉市環保局年初五加班收運，統計小年夜起至初五清運垃圾量1656公噸，較去年增加5.8%，資源回收量201公噸，較去年增加78%，分析資源垃圾暴增原因：返鄉過節遊客多，文化路夜市垃圾大增；消費型態改變，外送及網購普及，增加大量免洗器具、紙箱、寶特瓶等。
年假，北漂民眾紛紛返家鄉嘉市過年，小城市迎來觀光人潮車潮，市區各景點湧現人潮。其中，榮登去年全台夜市人潮之冠「文化路夜市」，傍晚湧入迺夜市、品嘗美食民眾，寒流來襲，網友笑稱現場有如「大型暖暖包」，人潮多也帶來大量垃圾。
環保局說，文化路觀光夜市，除夕至初五垃圾量及資源回收量較去年增加1倍以上，資源垃圾增加，資源回收車不夠，清潔隊必須來回多次清運，資源垃圾回收，交給委託民間廠商分類處理，目前回收資源垃圾價格不好。
隨著資源垃圾量倍增，去年議會同意環保局增加30名清潔隊臨時人員，漸進推動每周清運4天資源回收垃圾，因資源回收車無法一次購足到位，資源回收車無法天天清運。
春節清潔隊員收運垃圾，部分隊員遇到熱情市民送紅包表達感謝，每包金額200元到1200元不等，隊員即時婉拒退還，仍有市民將紅包塞給清潔隊員離去，隊員交政風室處理，盤點2年收到市民紅包共47包，金額總計1萬8千元及家樂福禮券千元，環保局表揚拒收紅包的隊員，將紅包轉贈嘉市脊髓損傷者協會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言