春節清垃圾清潔隊員忙翻天 嘉市環保局分析垃圾暴量原因這3項

春節長達9天，家戶垃圾暴增，嘉市環保局年初五加班收運，統計小年夜起至初五清運垃圾量1656公噸，較去年增加5.8%，資源回收量201公噸，較去年增加78%，分析資源垃圾暴增原因：返鄉過節遊客多，文化路夜市垃圾大增；消費型態改變，外送及網購普及，增加大量免洗器具、紙箱、寶特瓶等。

年假，北漂民眾紛紛返家鄉嘉市過年，小城市迎來觀光人潮車潮，市區各景點湧現人潮。其中，榮登去年全台夜市人潮之冠「文化路夜市」，傍晚湧入迺夜市、品嘗美食民眾，寒流來襲，網友笑稱現場有如「大型暖暖包」，人潮多也帶來大量垃圾。

環保局說，文化路觀光夜市，除夕至初五垃圾量及資源回收量較去年增加1倍以上，資源垃圾增加，資源回收車不夠，清潔隊必須來回多次清運，資源垃圾回收，交給委託民間廠商分類處理，目前回收資源垃圾價格不好。

隨著資源垃圾量倍增，去年議會同意環保局增加30名清潔隊臨時人員，漸進推動每周清運4天資源回收垃圾，因資源回收車無法一次購足到位，資源回收車無法天天清運。