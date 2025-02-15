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分類沒落實 雲林垃圾將加強稽查

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣麥寮鄉有垃圾車日前被焚化廠業者抽檢出夾雜可回收物，二度被退運，依垃圾進場管制規定7天內不得入廠，公所疾呼民眾落實垃圾分類環保局統計，春節後有5鄉鎮垃圾車被禁止入廠7天，將加強鄉鎮市稽查人力配置，強化垃圾稽查力道。

新冠疫情後，民生垃圾有增無減，環保局去年3月展開全縣垃圾破袋稽查及退運機制，截至去年底退運61車次近千噸垃圾，家戶也退回2萬包垃圾，將每天產出400噸垃圾降至360噸，今年再降至350噸。

麥寮去年落實減量成效全縣最佳，相較前年減量22%，但春節前有2車次被抽檢出可回收物退運，11日又有1車次被檢出燈泡、棉被、廚餘等退運，該車次2度被退運，依垃圾進場管制規定該車次7天內不得入廠。

麥寮鄉長許忠富說，持續宣導垃圾分類，減量全縣第1名，清潔隊員常因要求嚴格被不配合民眾辱罵，被抽檢不合格是定點清運車輛，疑民眾偷倒，公所將加強勸導，錄影告發，以免退運再次發生影響清運。

環保局統計，全縣除夕前被退運19車次，春節後再新增5車次被退運，含麥寮、元長、水林、口湖、北港都有車次2度被退，被處理廠禁止進廠7天，為避免影響垃圾清運，環保局前天召集各清潔隊開會，加強垃圾分類宣導及破袋稽查。

環保局最新統計，全縣每日產出垃圾量降至350噸，含麥寮、崙背、台西等鄉鎮去年減量成果顯著，斗六、二崙等鄉鎮增加，分析沿海及山區部分鄉鎮垃圾量增加疑受風災影響，餘鄉鎮市增加原因待分析。

垃圾分類 環保局 麥寮

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