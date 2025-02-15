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幼園申請特教助理員落空 家長急哭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南蘇姓老翁（中）表示6歲孫子中度自閉，在特教助理員協助下明顯改善，本學期申請不到，孫子又有失控行為，忍不住落淚，議員朱正軒（左）趕緊安撫。記者吳淑玲／攝影
台南蘇姓老翁（中）表示6歲孫子中度自閉，在特教助理員協助下明顯改善，本學期申請不到，孫子又有失控行為，忍不住落淚，議員朱正軒（左）趕緊安撫。記者吳淑玲／攝影

台南市教育局在開學前公告特教助理員時數核定，這學期幼兒園送件706件竟有205件掛0，不核給時數比率占近3成，台南市教育產業工會昨召開記者會，蘇姓老翁哭訴患中度自閉孫子原有助理員協助，申請不到，又出現嚴重情緒障礙失控行為；議員要求市府立即檢討不能以總量管制經費損害孩子權益。

教育局表示，本次預核給各校（園）經費是依各生障礙程度平均分配資源，導致部分與前期時數有落差，接獲反映後，已請學校若確實有時數需求可隨時提出，審核小組會依學生需求再核增經費，以維護特教學生權益。因申請人數多了百餘人，已再增加500萬元經費。

教育產業工會說，113學年上學期幼兒園特教助理員申請569人，核定1610萬1448元，下學期人數增至706人，時薪提高總經費卻減至1599萬432元。以五王國小附幼、永信國小附幼為例，同樣學生113學年上學期可申請297小時、397小時，但下學期被核定為0小時。

蘇姓老翁說，讀大班孫子有中度自閉，小班起由特教員陪伴2年進步很多，學習良好，開學前突接通知申請未核准，開學後少了助理員陪伴，孫子又發生嚴重失控行為，每天很怕又接到老師電話，講到無助處忍不住落淚。

議員朱正軒說，特教助理員支持特教生學習與日常生活，不可或缺，此次有自閉症中度孩子特教助理員補助時數，遭判定不應補助，時數為0，令人不解，市府應立即檢討並恢復合理時數。

教育局回應，編列給特教學生助理人員的經費其實是逐年增加，遠超於中央補助標準。每學期開學前會受理各校（園）助理員服務時數申請，上周即已通知學校（園）「有需求可隨時提出，審核小組會依學生需求增加經費」。本次申請案件較上學期增加114名，時數增加1萬小時。

失控 教育局 自閉症

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