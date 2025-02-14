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嘉市啟動百貨公安聯合稽查 業者均符合規定

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市聯合稽查小組針對轄內百貨業者進行稽查未發現有違規事項。記者李宗祐／翻攝
嘉義市聯合稽查小組針對轄內百貨業者進行稽查未發現有違規事項。記者李宗祐／翻攝

台中知名百貨美食街發生氣爆意外造成傷亡事件，引起社會高度關注；嘉義市長黃敏惠除表達關心外，即指示相關局處針對嘉市百貨賣場進行公安、勞安及消防檢查，同時也要求業者「不得在未申報的情形下進行裝修施工」，務必依法令規定辦理室內裝修申請，且現場作業應符合安全作業規定。

今天市消防局副局長李宗儒邀集社會處、建設處、工務處等跨局處聯合稽核小組，針對轄內設有美食街或販賣熟食之百貨公司、大賣場等場所，實施聯合稽查，加強公安、勞安及消防等檢查。

聯合稽查小組今天針對遠東百貨、新光三越、耐斯百貨、福容飯店等進行稽查結果都沒有違規事項，未來將持續稽查。

黃敏惠表示，公共安全不容輕忽，市府將持續加強稽查力度，督促業者落實各項安全措施，以保障市民的生命財產安全。也呼籲市民，如發現有安全疑慮，立即向市府相關單位反映，共同維護嘉義市的公共安全。

嘉義市聯合稽查小組針對轄內百貨業者進行稽查未發現有違規事項。記者李宗祐／翻攝
嘉義市聯合稽查小組針對轄內百貨業者進行稽查未發現有違規事項。記者李宗祐／翻攝
嘉義市聯合稽查小組針對轄內百貨業者進行稽查。記者李宗祐／翻攝
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嘉義市聯合稽查小組針對轄內百貨業者進行稽查。記者李宗祐／翻攝
嘉義市聯合稽查小組針對轄內百貨業者進行稽查。記者李宗祐／翻攝
嘉義市聯合稽查小組針對轄內百貨業者進行稽查。記者李宗祐／翻攝
嘉義市聯合稽查小組針對轄內百貨業者進行稽查。記者李宗祐／翻攝

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