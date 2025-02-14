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嘉縣火紅玉女番茄禮盒 超市甜蜜開賣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義玉女番茄「喜番•大好き」禮盒內還有梅山出產的梅粉，撒在番茄上再一口吃下，口感酸甜交織，層次豐富。圖／嘉義縣政府提供
嘉義玉女番茄「喜番•大好き」禮盒內還有梅山出產的梅粉，撒在番茄上再一口吃下，口感酸甜交織，層次豐富。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府推出玉女番茄精品禮盒「喜番•大好き」，將在台北微風百貨超市限量開賣，精緻小番茄禮盒象徵嘉義縣農產品的卓越品質，也為嘉義頂級玉女番茄開啟精品市場新篇章，讓消費者能品味獨特的甜蜜風味。

縣府表示，推出「喜番•大好き」玉女番茄禮盒，名稱融合「喜歡」與「小番茄」的諧音，象徵番茄受人喜愛，也展現進軍日本市場的願景。

「喜番•大好き」採用嘉義縣溫室栽培的頂級玉女番茄，每顆皆由職人精心挑選，確保番茄甜度高、色澤飽滿、皮薄多汁。禮盒內還有嘉義梅山出產的梅粉，撒在番茄上再一口吃下，口感酸甜交織，層次豐富。

縣府農業處表示，嘉義縣的設施小果番茄聞名全台，農民以先進的溫室設施栽培，搭配智慧農業管理，造就番茄甜度高、果香濃郁，在全國設施小果番茄競賽中屢獲佳績。

精品禮盒今年1月首次在嘉義優鮮新春記者會亮相，隨即吸引市場高度關注，縣長翁章梁在電視節目中親自推薦，翻轉大眾對傳統農產品的印象，讓嘉義優鮮優質農產躍升精品市場，邁向國際舞台。

嘉義玉女番茄禮盒「喜番•大好き」，微風超市開賣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義玉女番茄禮盒「喜番•大好き」，微風超市開賣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義玉女番茄禮盒「喜番•大好き」，微風超市甜蜜開賣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義玉女番茄禮盒「喜番•大好き」，微風超市甜蜜開賣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義玉女番茄禮盒「喜番•大好き」，微風超市甜蜜開賣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義玉女番茄禮盒「喜番•大好き」，微風超市甜蜜開賣。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 微風 禮盒

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