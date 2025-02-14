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鼓勵防癌篩檢 嘉縣衛生局祭出篩檢抽2萬元機票

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局推防癌篩檢，有機會抽2萬元機票。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局推防癌篩檢，有機會抽2萬元機票。圖／嘉義縣政府提供

為鼓勵縣民篩檢防癌，嘉義縣衛生局推出「蛇舊迎新，健康嘉倍」，篩檢抽機票及複診送好禮活動，符合資格民眾可抽價值2萬元機票、5000元旅遊禮券及含有儲值金100元的悠遊卡等獎勵。

縣衛生局「蛇舊迎新，健康嘉倍」活動，即日起到11月30日期間，完成篩檢並填寫線上問卷就能獲得抽獎資格，將在8月8日及12月12日抽出幸運得主，共抽出6份2萬元機票兌換券、14份5000元旅遊禮券、20份含有儲值金100元的悠遊卡。

縣衛生局表示，40至74歲女性每2年可進行1次乳房X光檢查；25至69歲女性每3年可進行1次子宮頸抹片檢查；45至75歲民眾每2年可進行1次糞便潛血檢查；30至79歲之嚼檳榔、吸菸族群可做口腔黏膜篩檢，已戒檳榔、菸品民眾仍符合資格。

只要在2月15日至11月30日期間完成乳癌、子宮頸癌、口腔黏膜任一篩檢，就可獲得100元或200元禮券，篩檢越多送越多。若出現陽性異常反應並進行複篩，完成結案後複診者可另外獲得300元禮券，禮券數量有限，送完為止。

衛生局長趙紋華表示，癌症已連續42年蟬聯國人10大死因之首，其中「大腸癌、乳癌」位居癌症新發生率前2名，由於癌症初期無明顯症狀，不易察覺，透過定期篩檢才能有效預防。

鼓勵鄉親前往醫院、衛生所或行動醫療場域完成篩檢，透過「早期篩檢、早期發現、早期治療」的觀念打造自身防癌力，相關訊息可至嘉義縣衛生局網站及各鄉鎮市衛生所洽詢。

機票 禮券 衛生局

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