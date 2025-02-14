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南市府發表新書「南都物語」 透過物件說歷史

中央社／ 台南14日電

台南市政府文化局今天發表籌備2年新書「南都物語：物件裡的台南史」，以「物件說歷史」探索這座變化萬千的文化古都，並觀察物件與人之間關係如何隨著時代演變。

文化局今天指出，台南是台灣最早開發城市，不同政權留下多元風貌建築，傳承不同時期美學與文化代表物件。「南都物語」則打破傳統歷史敘事框架，以「物件說歷史」，讓歷史具象化，透過30件文物作為切入點，縱向呈現台南歷史發展、空間脈絡及重要事件節點。

「南都物語」以「原初之境」、「海國交流」、「進出仙府」、「毛斷面容」、「一路走來」等五大章節，從史前文化一路延伸至當代社會，以全新視角探索這座變化萬千的文化古都，並觀察物件與人之間關係如何隨著時代演變。

書中選錄「鬍鬚男陶壺碎片」，是德國在大航海時代製造，透過國際貿易流入台南的物件，展現當時台灣與世界緊密聯繫。隨著商人在海外闖蕩，最後進入台灣的「安平壺」，則是國際貿易證據，更被台南原住民族群納入信仰體系，賦予全新文化意涵。

另外，南科園區開發出土的「黑陶甕棺」，帶出後續開發保存議題。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而進行教育紀實藝術創作「麻豆國小五年級學生疫情聯絡簿」、擱淺在黃金海岸的蘇菲亞號貨輪帶出「灣裡萬年殿王船」故事等，也是物件和當代社會發人省思的互動。

文化局表示，「南都物語」每篇故事都有文物卡，標明文物所在位置資訊，讓讀者按圖索驥、實地走訪，透過「尋物」過程體驗台南歷史與文化的累積，讓閱讀不只停留在紙本，而是和城市對話的過程。

文化局強調，台南歷史並非靜止不變，而是由每一個物件與人們互動交織而成。「今天的故事，就是明天的歷史」。

台南 文化局 文物

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