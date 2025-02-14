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臺中百貨氣爆 南市府：嚴格規範未申報不得裝修

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺中市新光三越百貨13日上午疑似因高樓層室內裝修不慎發生氣爆，造成多位民眾傷亡，臺南市長黃偉哲除了第一時間表達關心，也立即指示相關局處，針對百貨賣場及工地進行工安及消防檢查，另外也再次要求臺南市轄內的大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報的情形下進行裝修施工。

臺南市政府表示，對於該事件死傷者及其家屬，表達沉重哀悼與慰問，也將引以為鑑，確保臺南市的商場百貨都遵照相關法規，以維護大眾公共安全。

臺南市政府指出，目前轄內的大型百貨商場量販店等合計有23家，依建築法規規範，室內裝修必須向主管機關提出申請。另外，工務局已於114年農曆年前完成最新一波的公共安全稽查，後續也將針對目前在整修之商場安排稽查。此外，消防局於113年11月11日到114年2月4日執行春節專案檢查，針對百貨、賣場、量販店、超級市場等場所，全面進行消防安全設備、防焰物品之使用及防火管理等消防安全檢查。總共檢查348間場所，合格家數347間、不合格1間，針對不合格業者，會持續追蹤直至改善為止。

臺南市政府表示，此次氣爆發生原因，以及氣爆樓層是否有申請室內裝修許可，仍尚在釐清中。

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