遊覽車載來大批人馬！慈濟志工投入震災修繕

慈濟啟動0121嘉義大埔地震楠西受災地區修繕後，其中為讓來自北區約40人的修繕志工團隊能統一派工與分工，團隊特別租遊覽車載送工班進出修繕責任區及志工休息的曾文青年活動中心往返，許多楠西受災住戶看到每天上、下午定期出現遊覽車載來的慈濟修繕團隊，就知道是遊覽車載來的慈濟北區修繕工班專承來楠西協助恢復受損家園！

來自北區的慈濟修繕志工，之前都已先行場勘確定執行修繕的家戶，在工班進行前勘完成後，即會完成備料及排定工班修繕。在慈濟基隆修繕志工承擔修繕的一戶受災戶中，可以看到志工細心地檢查受災龜裂的牆壁、地板，從進門的地板、客廳、浴室到廚房，衡量估算需要多少的磁磚、材料、面積。團隊開始清理掉落的磁磚，清洗壁面，龜裂、破洞的缺口砌上水泥磨平，積累多年團隊合作的默契與精神展露無遺。

在進入某一戶由慈濟北區修繕志工承擔施作的修繕戶時，眼前滿滿一屋子的堆積物，修繕團隊得先一一搬出來。施作開始，大家開始接力敲下龜裂牆壁，閉密空間塵土飛揚，志工還得先出來透透氣。二個小後，廚房牆壁補處，資深木工師傅陳明月熟練均勻的抹上混泥土，梯子爬上爬下地進行貼磁磚；下方兩片、上方七片20x25磁磚，光亮整齊霎時乍現；原本憂容愁苦的住戶臉上開始綻放笑容。

來自新北市板橋區的資深木工師傅陳明月指出，這次0121地震，臺南和嘉義方面，房屋倒塌很多。從新聞報導看到災難很苦，房子裂開，也無法回來居住。所以我們利用現在這時間來修繕，讓鄉親可以安全進來住，不會一直在驚嚇。

接受慈濟修繕的一位震災住戶提及，這次地震，她原本都睡在二樓。突然地震兩個衣櫃倒下、停電，摸不著路。外面鄰居看她都沒出來，－直呼喊她的名字趕快出來。住戶提及，她當時是被衣櫃檔住出不來，直到看到衣櫃有一個縫隙，才能順利鑽出來。人順利離開房子後，鄰居都在外面排排坐，一直到天亮，整夜都沒睡。

經過這一次，住戶驚到都不敢到樓上睡，都睡樓下。一直到慈濟的師兄、師姊來，晚上才放心到樓上睡。這位住戶提及，經過這次地震，很感恩慈濟的師兄、師姊，從那麼遠的地方來為我們幫忙，讓我們可以恢復一個溫暖的家。

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