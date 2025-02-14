臺南東山龍眼烘焙窯震損嚴重 復建刻不容緩

臺南市東山區是全國龍眼乾的重要產地，此次嘉義大埔地震造成當地多座龍眼烘焙窯損毀，嚴重衝擊農民生計。臺南市長黃偉哲13日親自前往東山區林安里視察災情，了解居民實際需求，黃偉哲市長表示，南市府會儘速彙整災損資料，並於下週向農業部報告，全力爭取中央經費，協助農民加快復建，確保龍眼產業穩定發展。

黃偉哲市長指出，此次地震造成東山區民宅損害嚴重，尤其林安里的房舍大多老舊，沒有完整的結構地基，因此震損嚴重，因此率市府相關單位前來視察關心。黃偉哲市長也表示，截至目前為止，東山區已發出 41 張紅單、97 張黃單，他指示相關局處加速損害鑑定作業，確認後立即動支經費，協助災民重建家園。

黃偉哲市長指出，經初步統計東山約有兩成的龍眼烘焙窯受損，適逢龍眼產季即將到來，緊接著就是龍眼乾的製作期，復建工作刻不容緩。

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