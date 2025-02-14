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台南永康中山南路今晚8點到明晨8時施工 管制人車通行

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康區中山南路今晚8點到明晨8時施工管制人車通行。圖／台南市政府提供
台南永康區中山南路今晚8點到明晨8時施工管制人車通行。圖／台南市政府提供

台南永康主幹道中山南路大雨常淹水，市府雨水下水道改善工程訂今晚8點到明天清晨8點進行中山南路至東橋七路口瀝青混凝土刨除鋪設，將交通管制勢必影響人車通行，呼籲民眾繞道或依交管指示減速慢行。

市政府表示，為改善永康區中山南路每逢豪大雨，易有積淹水問題永康中山南路豪大雨就有積淹水問題。市長黃偉哲要求水利局設法改善。水利局在112年7月杜蘇芮、8月卡努颱風災後規畫推動「永康區中山南路排水渠道災後復建工程」，工程主體趕在春節前完成。

水利局表示，施工廠商今晚8點到明天清晨8點，辦理中山南路(中山南路568巷至東橋七路)北側路面、中山南路南側路面約30m (中山南路568巷往東橋七路方向)、中山南路及東橋七路交叉全路口道路瀝青混凝土刨除及鋪設作業，將分階段實施交通管制，請用路人行經施工路段注意行車安全，及配合現場義交指揮減速慢行，造成不便還請民眾見諒。

台南永康區中山南路今晚8點到明晨8時施工管制人車通行。圖／台南市政府提供
台南永康區中山南路今晚8點到明晨8時施工管制人車通行。圖／台南市政府提供

水利局 淹水 災後

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