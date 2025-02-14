情人節結婚！嘉市有7對新人 市府廣場營造告白打卡場景

今天西洋情人節是新人登記結婚熱門日子，嘉市府統計，截至中午，共7對新人完成終身大事。爆紅的「I Chiayi U」裝置移至市府大樓前，每晚亮起溫暖燈光傳愛，適合情人節帶另一半告白打卡。歡迎民眾來此拍照打卡，大聲分享「I CHIAYI U」！

市長黃敏惠說，在這浪漫日子，除祝福天下有情人終成眷屬，市府今年持續推動婦女好孕幼兒健康福利再升級政策，讓「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」，打造嘉市成為最適合安心生養的城市。

元旦起，嘉市為鼓勵民眾「樂婚願生」，提升孕婦與幼兒健康福利，推動「孕前健康檢查補助政策」，補助已婚夫妻孕前評估生育風險，已婚男 (女)性未生育且女性未懷孕設籍嘉市滿6個月以上，即可申請市民婚後孕前健康檢查補助，著重生育相關檢查項目，預防先天性遺傳疾病，順利孕育健康的下一代。

另，提高每生育1名新生兒補助，每胎津貼由2萬2000元提高至3萬元，放寬「到宅坐月子」使用時間為「自新生兒出生日起60天內」均可使用。嘉市是本島第一全面補助今年出生設籍嘉市嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗縣市，減輕新手爸媽經濟負擔，保護嬰幼兒健康。

市府祝福民眾都能在情人節，與心愛的人在一起，推薦獨「嘉」的告白法！日前社群平台，有則來自台灣登上紐約時代廣場求婚影片爆紅，影片細數新人交往過程，其中1幕是光織影舞2022年作品「地球座標」，以粉紅燈飾排出「I CHIAYI U」諧音「我佮意你」為新人求婚傳愛，讓網友大讚裝置又閃又有創意。