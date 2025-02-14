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別跟荷包過不去 台南歸仁分局公布17處移動測速照相點
台南市歸仁警分局分析轄區內嚴重交通事故與行車速度有關，今公布17處移動式測速照相取締地點，防制超速行為造成交通事故，維護用路人安全。
警方指出，公布測速地點為轄內易超速、易肇事及民眾反映車速過快路段，計有仁德區中山路段等7處、歸仁區中正南路一段1209號前等6處、關廟區關新路一段等3處、龍崎區市道182線1處，合計17處。
而執行測速路段有「固定式警52標誌」或「移動式警52標誌」，提醒用路人前有測速照相，務必遵照速限行駛。
警方表示，執行移動式測速執法後，去年A1類交通事故發生14件，較前年減少7件，已見成效，希望透過移動式測速照相，降低交通事故的危害。
歸仁警分局長廖水池說，規畫移動測速照相勤務，並非以取締為目的，而是希望能藉由執法導正用路人駕駛習慣，駕駛人行經路段時應留意速限及警52標誌依速限行駛，降低事故死傷並減少交通事故發生。
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