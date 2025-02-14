影／台南歸仁育仁幼兒園師生自種蔬菜 連年響應家扶義賣

台南歸仁育仁幼兒園響應北台南家扶「無窮世代」義賣，園長許惠淨與300名師生分工在校內菜園摘菜布置義賣攤位，上午小朋友先到附近店家叫賣，下午在校門口販售自己種的無壽蔬菜、自製的茶樹清潔液和娃娃、玩具，期待大眾響應，讓弱勢兒少能好好生活、安心學習。

育仁幼兒園表示，有推動食農教育體驗，蔬果都由小朋友輪流澆水照顧，之前的採收成果都是讓小朋友帶回家與家人共享，得知家扶每年都會舉辦無窮世代義賣活動時，全校師生都支持，將園內的蔬菜拿來義賣，從栽種、採收、包裝上架和義賣，都是小朋友自己來，另有師生製作天然茶樹清潔液、娃娃和玩具，大家成就感滿滿。

小朋友看到民眾及家長們購買自己努力栽種的蔬菜時，賣力大喊「愛心義賣趕快來買哦！幫助家扶的哥哥姊姊們好好生活、安心學習」。

園長許惠淨表示，因緣下參與家扶兒童啟力計畫，接觸到許多弱勢家庭，深刻體會到弱勢孩子常受限於家庭因素輪在人生的起跑點，除了學習資源不足，在食衣住行各項基本所需都有匱乏，影響日後的發展，希望能幫助更多家庭，已是第3年配合家扶新春義賣活動。

家扶表示，調查有近六成弱勢家庭難以添購孩子生活所需、負擔子女學習費，扶助家庭因擔憂賺取的收入不夠用，常常需要借錢來因應生活需要，或是透過節省伙食花費減少生活開支。為了讓正處在成長與學習的重要階段的孩子能夠吃飽穿暖、好好讀書，幫助步履艱辛的弱勢家庭度過困境，請各界關注與援手。