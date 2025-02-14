影／黃偉哲率隊稽查百貨商場 撂重話：施工未申請就開罰

台中市新光三越百貨公司發生氣爆事件，造成多名民眾傷亡，引起全國矚目，台南市長黃偉哲今天對遭遇這起氣爆的傷者與罹難家屬表達慰問，但也撂重話，台南轄內如有未經申請就逕自施工、動工，不管有沒有公共安全事件發生，就直接開罰。

因應昨天台中氣爆意外，黃偉哲今天召集市府各局處，還有瓦斯供應廠商、公會到百貨公司會勘，並進行瓦斯的安全測試，黃偉哲表示，公共場所若有需使用瓦斯之時，除了須安裝瓦斯洩漏偵測系統，還需要有瓦斯自動遮斷系統，才能保障瓦斯不會產生溢漏的威脅，今日測試結果系統都運作良好，但仍要求各局處檢查公共安全、消防安全，須用十二萬分的小心，將市民的公共安全視為自己家人的安全。

黃偉哲說，今日除了查察裝修的櫃位也對美食區的公安進行檢查，維護市民公共安全是市府責任，而市府對公安的要求絕對不會放寬，對於公共場所有施工需求，一定會要求依規定申請，並經核准才能進場施工，不允許偷跑，而施工規範也一定要落實，不容許虛應故事，市府各單位須將維護人民的生命安全視為第一重要。

黃偉哲說，雖然市府在2月4日春節過後上班第二天，已完成所有公共地區工程安全檢查，但「不怕一萬、只怕萬一」，昨天台中新光三越氣爆發生後，今天市府開始持續對公共場所、商家展開安檢、防火宣導。

黃偉哲強調，公共場所裝修如未經申請就逕自動工，即已違法，此次台中百貨公司內部裝修未經申請，「一開門、一開始就已違法」。他再度重申，如果台南轄內有未經申請就逕自施工、動工，不管是道路或內部裝修，相關公務機關一定會前往稽查，不管有沒有公安事件發生，就直接開罰。

黃偉哲強調，發生這種事情是大家不願意見到的，但如果沒有從中學到教訓跟經驗的話，是更不足取的，因此也會更努力做好公共安全。

今日視察之後，未來市府各局處也將不定期的抽查公共安全、消防安全，讓各安全系統維持在最佳狀態，保障市民安全不准有任何折扣。

工務局強調，針對大型百貨商場的巡查抽檢，稽查時如有發現不符建築法等規定，得處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用，未來也持續針對目前正在整修裝潢之商場櫃位安排稽查，以維護全體市民安全。

南市府表示，工務局於每年第二季前定期通知大型百貨商場量販店場所，依限辦理建築物公共安全檢查申報，並於季末追蹤後續建築物公共安全檢查申報狀進度，工務局在每年春節前夕也會針對逃生避難動線、逃生通道、安全梯間暢通及防火避難設備均符合使用，逐一進行稽查，並督促業者確實維護保養。消防局也檢查消防安全，對於施工中的場所要求落實施安全防護措施。