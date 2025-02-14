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嘉縣獲1.5億改善運動設施 大林、義竹設樂活運動館

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣獲體育署補助1.5億元，將運用於多項運動設施翻新，大林、義竹也將設置樂活運動館。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣獲體育署補助1.5億元，將運用於多項運動設施翻新，大林、義竹也將設置樂活運動館。圖／嘉義縣政府提供

教育部體育署核定補助嘉義縣多項運動設施興建及整修經費共1.5億元，嘉義縣政府表示，經運將運用於整修縣立棒球場，設置大林鎮樂活運動館、義竹鄉樂活運動館，藉由改善嘉義縣運動環境，讓全年齡層民眾皆能投入運動。

縣府表示，過去4年樂天球團與嘉義縣政府承租縣立棒球場做為訓練基地，今年再續承租3個月。有了這筆經費未來將汰換棒球場計分板、整修內外野看台、室內外燈光、草皮、紅土、防撞墊及改善排水設施，打造更安全舒適的比賽場地，期許未來有更多優秀球隊和賽事蒞臨嘉義縣立棒球場，為場地注入更多活力。

另義竹鄉獲補助4200萬元興建樂活運動館，將在市場旁的臨時停車場新建樂活運動館，館內提供全齡體適能訓練場、新型態健身房、瑜珈韻律教室及多功能活動教室等設施，讓各年齡層民眾都能到場館運動。

大林鎮也獲補助4000萬元，將既有鎮立游泳池改建為樂活運動館，館內設置羽球、桌球綜合球場及樂齡體健設施，讓鎮民有多元運動選擇。

縣府教育處表示，縣立網球場及縣立田徑場旁的綜合球場也已完成整修，即將開放給民眾使用，未來將持續努力，為民眾提供更完善的運動場地。

嘉義縣獲體育署補助1.5億元，將運用於多項運動設施翻新，大林、義竹也將設置樂活運動館。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣獲體育署補助1.5億元，將運用於多項運動設施翻新，大林、義竹也將設置樂活運動館。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣獲體育署補助1.5億元，將運用於多項運動設施翻新，大林、義竹也將設置樂活運動館。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣獲體育署補助1.5億元，將運用於多項運動設施翻新，大林、義竹也將設置樂活運動館。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 棒球場 運動

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