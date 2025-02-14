家戶垃圾分類不落實 雲林5鄉鎮垃圾車7天不得進入焚化爐

雲林縣麥寮鄉有垃圾車日前被焚化爐抽檢出夾雜可回收物，二度被退運，依垃圾進場管制規定7天內不得入場，公所疾呼民眾落實垃圾分類，環保局統計，春節後已有2鄉鎮有垃圾車被禁止入場7天，將加強各鄉鎮市稽查人力配置，強化垃圾稽查力道。

新冠肺炎疫情後，雲林縣民生垃圾有增無減，環保局去年3月展開全縣垃圾破袋稽查及垃圾退運機制，截至去年底退運61車次近千噸垃圾，家戶也退回2萬包垃圾，總算將每天產出400噸垃圾降至360噸，今年再降至350噸。

麥寮鄉去年落實減量成效為全縣最佳，相較前年減量22%，但農曆年前有2車次被抽檢出可回收物退運，2月11日又有一車次被檢出燈泡、棉被、廚餘等物退運，該車次是二度被退運，依垃圾進場管制規定該車次7天內不得入場。

麥寮鄉長許忠富表示，麥寮鄉近年持續宣導垃圾分類，減量位居全縣第一名，清潔隊員常因要求嚴格被不配合民眾辱罵，被抽檢不合格是定點清運車輛，疑似民眾偷倒，公所將加強勸導力道，並錄影告發，以免退運再次發生，影響整體垃圾清運。

雲林縣環保局統計，全縣在除夕前被退運19車次，春節後再新增5車次被退運，包含麥寮、元長、水林、口湖、北港都有車次已是二度被退，被處理廠禁止進場7天，為避免影響垃圾清運調度，環保局昨召集各清潔隊開會，加強垃圾分類宣導及破袋稽查工作。

環保局最新統計，全縣每日產出垃圾量已降至350噸，包含麥寮、崙背、台西等鄉鎮去年減量成果顯著，但斗六、二崙等鄉鎮反而增加，環保局分析沿海及山區部分鄉鎮垃圾量增加疑受風災影響，其餘鄉鎮市增加原因尚待分析。